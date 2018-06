Den første årgang af HPV-vaccinerede piger får i mindre omfang forstadier til livmoderhalskræft, viser ny forskning fra Københavns Universitet

Forskerne har fulgt den første årgang af vaccinerede piger fra 1993, og det viser sig nu, at der er 40 pct. færre tilfælde af svære celleforandringer, der er forstadier til livmoderhalskræft, end hos den 10 år ældre årgang, der ikke fik tilbudt gratis vaccine.

»Vaccinen sparer rigtig mange unge for en keglesnitsoperation, ligesom vi forventer, at langt færre senere udvikler livmoderhalskræft,« siger professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, Elsebeth Lynge, til Jyllands-Posten.

Vil du stadig gå til screening, selvom du er vaccineret med HPV-vaccine?

De undersøgte piger blev vaccineret som 15-årige, mens de yngre generationer i dag vaccineres som 12-årige. Samtidig bliver de vaccineret med en nyere vaccine, der beskytter mod flere HPV-former, end den første HPV-vaccine, der kom på markedet i 2007.

Vi forventer, at effekten vil være større hos dem, der bliver vaccineret som 12-årige, fordi meget få har været seksuelt aktive inden denne alder Lise Thamsborg, Ph.d. Københavns Universitet

»Vi forventer, at effekten vil være større hos dem, der bliver vaccineret som 12-årige, fordi meget få har været seksuelt aktive inden denne alder,« siger Lise Thamsborg, der også står bag undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

I alt havde 170 unge kvinder svære celleforandringer ved deres første screeningsundersøgelse. Når faldet i antal af celleforandringer ikke er 100 pct., skyldes det ifølge forskerne, at blot 78 pct. af 1993 årgangen blev hpv-vaccineret, og at nogle piger kan være smittet med hpv-virus, inden de blev vaccineret.

Forskerne fandt desuden en uventet stigning i lette celleforandringer hos den vaccinerede årgang. Det kan skyldes en ny og langt mere følsom undersøgelsesteknologi, som fanger flere celleforandringer, der ville forsvinde af sig selv.

Forskningen er offentliggjort i ’International Journal of Cancer'.

Fakta Hvad er celleforandringer og HPV? Celleforandringer er ikke kræft, men kan være forstadier til det og udvikle sig til kræft. HPV er en fællesbetegnelse for mere end 100 forskellige typer virus. Mindst 13 HPV-typer kan medføre celleforandringer. HPV 16 og HPV 18 er tilsammen skyld i 70 pct. af livmoderhalskræft-tilfældene. Det er disse typer HPV, som HPV-vaccinen bl.a. beskytter imod. Kvinder, der er vaccineret efter seksuel debut, kan være inficeret med HPV typerne på vaccinationstidspunktet, og man kan derfor ikke være sikker på vaccinens effekt. Vaccinationen er ikke et alternativ til screening for livmoderhalskræft, derfor er det vigtigt, at vaccinerede piger og kvinder også deltager i screeningsprogrammet, da HPV-vaccinationen ikke beskytter mod alle HPV-typer.