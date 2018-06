Onsdag eftermiddag var der gang i en større redningsaktion, da en ældre mand var kørt ud over kajen på Holmen i Nykøbing i sin bil. Det fik Nicolai Ris på 24 år til at reagere hurtigt.

»Der kom en mand løbende for at sige, at der var en, der var faldet i havnen,« siger Nicolai Ris til B.T. om episoden, der udspillede sig ved 16.15-tiden.

Nicolai Ris var i gang med at sætte sin vandscooter i vandet, da en anden mand kom løbende mod ham på kajen og gjorde ham opmærksom på, at der lå en 73-årig mand livløs i vandet.

»Jeg hopper af vandscooteren, da jeg når manden, og får kaldt efter noget reb og får det bundet om manden, og med hjælp fra to andre får vi ham hevet op til kajen, hvorefter vi lægger ham på siden for at få noget vand ud af ham,« siger Nicolai Ris, der på de sociale medier bliver hyldet som en helt.

Det lykkedes heldigvis Nicolai Ris i samarbejde med nogle andre at holde liv i manden ved hjælp af førstehjælp, indtil ambulancen, der var blevet tilkaldt, kom til stedet fem til ti minutter senere.

»Han var bevidstløs, da vi fik ham op af vandet og op på kajen, så fik vi vendte ham, og efter lidt tid kom der stille og roligt liv i ham,« siger han.

Foto: Bo Lehm

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen oplyser til B.T., at den 73-årige kort efter blev transporteret til Aalborg Sygehus.

»Manden bliver fundet omkring 15 meter fra kajen og i fem meters dybde, hvorefter han bliver reddet op på land. Efterfølgende bliver han hurtigt fløjet til Aalborg Sygehus, hvor han kommer i respirator, fordi begge lunger har været fyldt med vand. Siden har vi haft dykkere nede for at undersøge havbunden for at sikre os, at der ikke har været andre personer i bilen,« siger Anders Olesen, som oplyser, at den ældre mand stadig er bevidstløs.

»Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om han har været alkoholpåvirket eller ej, så af sikkerhedsmæssige grunde har vi taget en blodprøve. Vi ved heller ikke, hvorfor han er kørt i havnen. Da han er uden for bevidsthed, har politiet ikke haft mulighed for at tale med ham,« siger Anders Olesen.

Efter ulykken har Nicolai Ris haft tid til at reflektere over episoden, og noget undrer han sig meget over. Han var ikke den første på ulykkesstedet.

»Da jeg var på vej over til manden og sejlede ind ad indsejlingen, lagde jeg mærke til, hvor mange mennesker der sådan set bare stod og kiggede og ikke hjalp til eller hoppede i vandet,« siger Nicolai Ris og fortsætter.

»Jeg undrer mig bare over, at jeg kan nå at sejle fra den helt anden side af havnen og stadig være den første ved den tilskadekomne. Der stod folk på molerne og rundt omkring - de stod bare passivt og kiggede på,« siger han og pointerer, der var få andre, der hjalp ham med at få manden op på kajen.

Fremover håber Nicolai Ris, der til daglig arbejder som vindmølletekniker, at folk vil blive bedre til at hjælpe i nødsituationer og ikke være for optagede af at få det filmet på sin mobil eller være bange for at gribe ind.

»Jeg håber, manden er okay efter ulykken, og at andre, der ser en lignende ulykke, vil gribe ind noget før,« siger han.