Egentlig er det meget normalt at sætte videoovervågning op på en byggeplads for at undgå tyveri af kostbare byggematerialer, maskiner mv. Men intet er normalt omkring byggetomten på Sigridsvej 25 i Hellerup.

Her er den stenrige ejendomsadvokat Jan Leth Christensen ved at få opført en luksusvilla til omkring 40 millioner kroner i første række til Øresund, tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels. Grunden og det i dag nedrevne hus har han betalt 27 millioner kroner for.

Advokat Jan Leth Christensen er midt i en omfattende nabostrid på Sigridsvej i Hellerup. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Advokat Jan Leth Christensen er midt i en omfattende nabostrid på Sigridsvej i Hellerup. Foto: Asger Ladefoged

Naboerne i nummer 23, 88-årige Astrid og 87-årige Ove Lauritsen, og deres sønner er rasende. Videoovervågningskameraerne, som er opsat på to høje stålmaster, filmer ind ad vinduerne i deres villa, hævder de. Det er ‘ulovligt’ og ‘bliver politianmeldt’, skrev de den 6. juni gennem deres advokat til Jan Leth Christensen.

Deres søn Sigurd Lauritsen er oprørt.

»Kameraerne er sat op i en højde, så de fotograferer hele min far og mors have. Kameraerne fotograferer ind i deres stuer og soveværelse på 1. sal. Kameraerne overvåger også stranden, hvor de unge piger - i næsten ingenting - ligger og tager solbad, ligesom de overvåger alle dem, der går ned for enden af Sigridsvej og klæder om for at tage en badetur. Det hele bliver overvåget,« siger han.

Videoovervågningskamera på Jan Leth Christensens grund. Foto: B.T./Thomas Ambrosius Vis mere Videoovervågningskamera på Jan Leth Christensens grund. Foto: B.T./Thomas Ambrosius

Men det er faktuelt forkert, påpeger Jan Leth Christensen, som efter henvendelsen fra naboernes advokat straks kontaktede firmaet Site Security, som han har købt byggepladsovervågningen af, for at sikre sig, at den er lovlig.

»Jeg har forudsat, at kameraerne på grunden selvfølgelig er lovligt opsat. Site Security har nu forsikret mig om, at det er lovligt, da der inde i kameraerne er sat nogle skyklapper på, så de ikke kan filme nabogrundene. Site Security har kontaktet datatilsynet og fået bekræftet, at denne maskning inde i kameraerne er lovlig,« siger han.

Sådan kommer Jan Leth Christensens luksusvilla til at se ud, når den er bygget færdig om halvandet til to år. Foto: PR-foto Vis mere Sådan kommer Jan Leth Christensens luksusvilla til at se ud, når den er bygget færdig om halvandet til to år. Foto: PR-foto

Den 7. juni 2018 besigtigede Gentofte Kommune byggegrunden og de opsatte overvågningskameraer. Kommunen konstaterede, at overvågningen var lovligt skiltet, og at videoovervågningen ifølge Gentofte Kommunes vurdering er i overensstemmelse med reglerne.

Jan Leth Christensen tager naboernes trussel om politianmeldelse roligt.

»Naboerne truer med politianmeldelse af et kamera og skriver til mig, at det er ulovligt, men det viste sig altså at være forkert. Det handler nok om noget andet,« siger han.

Det er nemlig ikke første gang, Jan Leth Christensen og familien Lauritsen er raget uklar. Den 24. februar 2017 fik Jan Leth Christensen savet plankeværket, et såkaldt Kalmar-hegn, mellem hans ejendom og Lauritsens have ned.

Det ældre ægtepar var chokerede, da hegnet siden 1972 ifølge en tidligere kendelse fra hegnssynet var at betragte som et fælleshegn, som de havde vedligeholdt på deres side gennem alle årene.

Lauritsen så ikke anden udvej end at begære hegnssyn. Den 1. juni 2017 afgjorde hegnssynet, at Jan Leth Christensen skulle betale for at genopføre Kalmar-hegnet, som herefter har 'status af fælleshegn', som det hedder i hegnssynets kendelse.

Den var Jan Leth Christensen ikke tilfreds med, og han indbragte derfor sagen for Retten i Lyngby, som den 27. februar i år stadfæstede hegnssynets kendelse og dømte ham til betale Lauritsens sagsomkostninger på 84.000 kroner.

Jan Leth Christensen har anket til Landsretten.