Husejer Kenneth Bak måtte pudse advokat på kommunen for at stoppe ulovligt byggeri.

Ferien blev afløst af et altoverskyggende syn, da Kenneth Bak kørte ind i sin indkørsel til huset i Hvidovre.

Op til hans have var der rejst 8,5 meter høje betonmure. En kran stod på nabogrunden og var ved at opføre bygningen, der totalt skyggede for solen til hans hus og have. Kenneth Bak var aldrig blevet kontaktet af Hvidovre Kommune, før kranerne gik i gang.

»Jeg tænkte hvad pokker. Er det min nye nabo? Hvor stort skal det byggeri være? Det satte rigtig mange bekymringer i gang, da vi ikke havde hørt noget som helst,« siger 41-årige Kenneth Bak, der er salgskonsulent.

Det var sommeren i 2015, og han ringede straks til Hvidovre Kommune. Først fik han at vide, at bygningen var godkendt, og at der ikke var noget at gøre.

»De sagde, at det skulle vi have tænkt over, da vi flyttede ind for 13 år siden,« fortæller han.

Kenneth Bak så sig nødsaget til at hyre en advokat, og efter et par måneder måtte kommunen lægge sig fladt ned og erkende, at byggeriet var ulovligt.

41-årige Kenneth Bak måtte hyre en advokat for at få stoppet et ulovligt byggeri, som Hvidovre Kommune havde godkendt. I dag skygger betonbyggeriet ikke længere for solen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 41-årige Kenneth Bak måtte hyre en advokat for at få stoppet et ulovligt byggeri, som Hvidovre Kommune havde godkendt. I dag skygger betonbyggeriet ikke længere for solen. Foto: Bax Lindhardt

I dag, tre år efter, kan B.T. afdække, at det var chefen for byggesagsafdelingen i Københavns Kommune Mirza Hadzibegovic, der stod bag projektets byggeansøgning, og at han misbrugte sin kommunale chefmail til at søge om godkendelse.

Det er aldrig blevet fuldt afdækket, hvorfor den ulovlige tilladelse blev givet. Da fejlen lå hos Hvidovre Kommune endte det med at koste kommunen 9,5 mio. kr. i erstatning til ejeren af autoværkstedet, der blev nødt til at rive byggeriet ned.

Efter skandalen blev den pågældende sagsbehandler og lederen af afdelingen fyret.

I dag står Kenneth Bak tilbage med en følelse af, at man som menig borger er magtesløs over for kommunen.

»Det var en helvedes kamp at få byggeriet stoppet,« siger han.

Hvidovre Kommune oplyser, at de i dag anser sagen for afsluttet.