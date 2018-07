Forældre, der råber, skriger, skændes, skælder ud på dommere, egne børn og andres børn, er en helt almindelig del af billedet, når forældrene er tilskuere til deres børns sport. B.T. har været i kontakt med Dansk Boldspil-Union, Dansk Tennis Forbund og Dansk Ride Forbund, som alle oplever problemer med dårlig forældreopførsel, som ødelægger børns fritidsoplevelser.

Særlig hårdt ramt er fodbolden, hvor især fodboldfædre kan finde sprogets grimmeste gloser frem.

»Vi har oplevet, at forældre står på sidelinjen og råber 'Spark ham ned, spark ham ned' til deres barn på banen. Det er dog heldigvis de ekstreme tilfælde,« siger Morten Rask Thomsen, formand i Aarhus Fodbolddommerklub under DBU.

DBU har lavet denne plakat, som et led i en tidligere kampagne for at komme forældreproblemerne til livs. Dette billede er taget i en fodboldklub i Herning. Vis mere DBU har lavet denne plakat, som et led i en tidligere kampagne for at komme forældreproblemerne til livs. Dette billede er taget i en fodboldklub i Herning.

Til gengæld er det almindeligt, at dommerne, der dømmer U/8-, U/10- og U/12-kampe, bliver svinet til.

»Så råber de, at man er et dumt svin, at man ikke har styr på noget, eller hvis man er tyk, så er man et 'fedt svin', og den slags. Det sker hver uge. Og bag efter kampen, så kan sure forældre følge efter dommeren væk fra banen og svine ham til,« siger Morten Rask Thomsen.

»Det går også ud over andres børn eller forælderens eget barn. Jeg har selv dømt en kamp, hvor en far råbte så meget ad sin dreng, at han begyndte at græde. Jeg måtte bede faren om at gå,« siger Morten Rask Thomsen.

»Det er desværre den måde, som samfundet har udviklet sig på. Man skal have en mening om alting, og man har ingen forståelse for dommeren, når det er ens eget barn, det handler om,« siger han.

Hellerup Idræts Klub har hængt denne plakat op i deres hal, da forældrenes tilstedeværelse forstyrrer børnene. Vis mere Hellerup Idræts Klub har hængt denne plakat op i deres hal, da forældrenes tilstedeværelse forstyrrer børnene.

Den er også gal i tennissporten. Her oplever man, at forældre i høj grad kræver særbehandling for netop deres barn.

»Vi oplever også forældre, der råber ad dommeren eller andres og egne børn. Men hos os, der er det største problem, at forældre kræver alt muligt for deres eget barn og er ligeglade med, at deres barn spiller i en klub, hvor det handler om et fællesskab, som barnet deltager i,« siger Bo Mortensen, tennistræner i B93 og med ansvar for juniorafdelingen.

»De kræver for eksempel, at deres barn skal spille på særlige tidspunkter. Eller også vil de have, at barnet spiller på et højere niveau. Så skal der være færre børn på banen, når deres barn spiller, eller de vil have en anden træner,« siger Bo Mortensen og fortsætter:

»For børnene handler det om at have det sjovt med deres sport. Desværre, så handler det ofte for forældrene om, at deres barn skal blive dygtig til tennis meget hurtigt og vinde konkurrencer, og det går ud over børnene,« siger han og understreger, at de fleste forældre heldigvis er gode og støttende forældre, som ikke skaber problemer.

Han forklarer dog, at problemerne findes alle steder og i alle klubber.

Ridesporten oplever, at forældre skælder deres egne børn ud, når resultaterne ikke passer dem.

»Vi oplever mest, at forældre bliver vrede på deres egne børn, når de ikke lever op til forældrenes forventninger. Forældrene siger måske 'Hvorfor gjorde du ikke sådan og sådan?' og 'Det er for dårligt'. Det kan vi se, påvirker børnene negativt,« forklarer Jette Nevermann, dansk ponylandstræner og træner for børn på eliteniveau og ikke-eliteniveau.