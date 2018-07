Vogntoget blev skubbet 15-20 meter frem, da et løbsk vogntog i den gamle rutsjebane på Bakken lørdag aften bragede ind i det vognsæt, som Emma Skovgaard Jørgensen, 22 år og fra Roskilde, sad i.

»Heldigvis sad vi en af de midterste vogne, så der skete os ikke noget. Men det var en rimelig chokerende oplevelse,« siger hun.

Emma Skovgaard Jørgensen var på Bakken med sin familie og var oppe i den gamle rutsjebane med sin moster.

»Vi havde taget de to første nedkørsler og holdt stille på en platform. Et andet vognsæt oven over os holdt også stille, og de vinkede ned til os. Vi holdt der vel i halvandet minut. Så begyndte de at køre, men vi holdt stadig stille. Man kunne høre folk sige: 'Nu kommer de, nu kommer de!'« siger hun.

Vogntoget hamrede ind i dem bagfra.

»De havde lige taget den allerstørste nedkørsel og derpå en lidt mindre og var på vej op igen, da de ramte os. De kom med fuld fart. Min første tanke var: 'Bare der ikke er nogen, der er kommet til skade.' Alle kiggede bekymret ned på dem, der sad bagest i vores vognsæt, og dem, der sat forrest i det andet vognsæt,« siger Emma Skovgaard Jørgensen.

Medarbejdere fra Bakken fik hjulpet dem ud af vognene, og Emma Skovgaard Jørgensen og de andre blev gelejdet ned på jorden. Flere var chokerede, fortæller hun.

»Men da vi kom ned, sagde ham, der normalt står og lukker sikkerhedsbøjlerne ned, bare 'Jeg håber, at I får en god aften på Bakken alligevel.' Det var bare det! Jeg synes godt, at Bakken kunne have informeret os om, hvad der var sket, og måske bare have undskyldt og taget bedre hånd om situationen. Jeg kunne i hvert fald se, at nogle af dem, der havde siddet foran os, var meget chokerede.«

Bakkens direktør, Nils-Erik Winther, erkender, at den dramatiske situation skulle have været håndteret bedre.

»Første prioritet var at få gelejdet folk sikkert ned fra vogntogene. Der var fire mand til det, og de skulle op og ned nogle gange for at få alle ned. Samtidig var vores samaritter oppe på rutsjebanen og tilse en mand, der havde pådraget sig nakkesmerter. Men jeg kan godt se, at der er brug for, at vi skal have evalueret, hvad vi kan gøre bedre,« siger han og tilføjer:

»Vi skal sikre, at der bliver taget hånd om alle, når der sker sådan noget. Mine drenge havde travlt med at få alle ned, men fremover må vi sikre, at der minimum er en samarit på jorden, der kan tage hånd om dem, der kommer ned.«

Mandag kommer Teknologisk Institut til Bakken for at klarlægge, hvordan ulykken kunne ske. Nils-Erik Winther forventer, at instituttets redegørelse vil foreligge efter et par dage, og at rutsjebanen vil blive genåbnet kort efter.

Emma Skovgaard Jørgensen har ikke mod på en tur mere foreløbig.

»Der kommer til at gå noget tid, før jeg skal prøve rutsjebanen igen. Det var en træls oplevelse.«

Der var i alt 27 personer i de to vogntog, der var impliceret i ulykken. Manden med nakkesmerter blev kørt på hospitalet, men var ikke kommet alvorligt til skade.