'Hvis man smører cola på huden og lægger sig i solen, bliver man hurtigere brun'.

Denne meget ukorrekte vandrehistorier er flere år gammel, men det er langt fra alle, som har forstået det, som en læser dokumenterer med ovenstående video, der er optaget på Mariendalsstranden ved Assens på Fyn og sendt til journalist Anders Hemmingsen.

Især unge mennesker bliver udsat for rådet i realityprogrammer som 'Paradise Hotel', og den tidligere sangstjerne Peter Andre har hævdet, at det var med den metode, han opnåede sin meget brune krop.

Andre historier går på, at cola er en effektiv solcreme, som beskytter mod solens stråler.

Men sandheden er, at der ingen positiv effekt er. Det siger projektchef Peter Dalum fra Kræftens Bekæmpelse.

»Det er en rigtig dårlig idé at stege i solen, og hvis cola, som nogle eksperter antyder, øger forbrændingen lidt, er det klart noget, vi fraråder. Vi ved ikke, om det gør tingene værre, eller det har en neutral effekt, men det gør i hvert fald ikke noget godt«, siger han til B.T.

Samme formaning kommer fra Coca-Colas kommunikationsdirektør Michael Bonde-Nielsen:

»Coca-Cola er en læskedrik og skal nydes som sådan - vi vil ikke anbefale den til solbadning. Der er god grund til at drikke Coca-Cola, når der er varmt vejr, men det egner sig ikke til solbadning«, siger han.

Hudlægen Joshua Zeichner fra hospitalet Mount Sinai i New York har tidligere påpeget, at cola er direkte skadeligt i forbindelse med solbadning, idet den syreholdige væske fjerner døde hudceller og blotter huden for solens UV-stråler.

Den køber den danske dermatolog Jørgen Serup imidlertid ikke.

»Det er der ikke noget belæg for at sige. Der er belæg for at sige, at cola er en dum idé at smøre på, fordi det ingen som helst gavnlig effekt har«, siger han til B.T.

»Og fordi man bliver frygteligt klistret. Det må da være dybt ubehageligt«, siger hudlægen.