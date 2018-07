Mens nogle danksere jubler over en exceptionelt solrig og varm sommer, er en af bagsiderne ved medaljen, at affaldet i de nedgravede affaldsskakter rundt omkring i landet rådner hurtigere, hvilket kan lugte og tiltrække en sværm af fluer.

I Horsens Kommune oplever,at flere borgere har henvendt sig til dem på grund af en rådden lugt fra affaldsstationerne. Derfor har de for første gang nogensinde sat tømningen af stationerne op fra hver anden uge til hver uge.

»Vi har haft en intens varme i år og for at være sikre på, at der ikke opstår problemer, har vi valgt at tømme affaldsstationerne oftere,« siger Sandie Vadstrup, der er sagsbehandler i Horsens Kommune.

Ifølge Sandie Vadstrup kan borgerne også selv hjælpe til med at minimere forrådnelsen af affaldet.

Særligt madaffaldet har lettere ved at gå i forrådnelse på grund af varmen. Foto: Simon Læssøe Vis mere Særligt madaffaldet har lettere ved at gå i forrådnelse på grund af varmen. Foto: Simon Læssøe

»Borgerne skal huske at binde knude både på poser til madaffald og restaffald for at minimere lugtgener,« siger Sandie Vadstrup.

Horsens Kommunen er desuden i gang med at vaske de nedgravede affaldsstationer.

Sandie Vadstrup vurderer, at den hyppigere tømning af affaldsstationerne er nødvendig til engang i efteråret.

Har din kommune lugtgener som følge af sommervarmen? Skriv til journalist Amalie Abildgaard på amab@bt.dk.