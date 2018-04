SKAT, MÅ JEG…? Manden tjener pengene, og kvinden styrer hjemmefronten. Så enkle er far og mors arbejdsfordeling ikke længere. Cheferne på arbejdet og familien derhjemme kæmper om ens tid, og samtidig skal vi også huske at realisere os selv og være individer. Derfor er der i de danske hjem nye aftaler, som skal forhandles på plads, hvis familien ikke skal bryde op. BT tager temperaturen på magtfordelingen i parforholdet, giver redskaber til forhandlingen og forsøger at svare på, hvorfor Sanne Fahnøes ven ringer hjem og spørger kæresten om lov, før han siger ja til en aftale.

Når der skal nye møbler i hytten, er manden med på råd, men det er typisk kvinden, der har den største interesse for udskiftningen, siger butikschef i IDEmøbler i Holstebro, Tom Jørgensen.

»Når man køber møbler, er det typisk en lidt større investering, hvor begge parter er inde over. Men når alt kommer til alt, så er det typisk kvinden, der har den største interesse for produktet og en interesse i at skifte sofaen ud derhjemme,« siger Tom Jørgensen.

Han forklarer, at det i mange år har været kvinden, der har haft den største interesse for boligindretning.

»Manden interesserer sig lidt mere for det praktiske, altså om der nu også er behov for en udskiftning,« siger Tom Jørgensen.

Ifølge butikschefen sonderer kvinden ofte “terrænet” alene i butikken, før manden så kommer med i anden omgang.

»Så de sammen kan træffe en fælles beslutning eller 'kvinden kan få overbevist manden,« fortæller han.