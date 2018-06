Virtual reality skal nu lære unge at sige ’nej tak’ til alkohol

Der er ikke noget nyt i, at danske unge har europæisk førsteplads i druk – til gengæld er metoden til at bekæmpe kulturen på ny.

I videoen herover kan du se, hvordan virtual reality brillerne bruges i Australien. De danske forskere har hentet inspiration fra den australske forskning på feltet.

Forskere på Syddansk Universitet vil gennem virtual reality briller ruste de unge til at modstå det sociale pres for at drikke alkohol.

»I takt med at genstandene ryger ind, kan de unge følge med i deres aktuelle promille på skærmen, og vi kan lave et realistisk scenarie, hvor de begynder at falde over stoleben. I videoen får de unge mulighed for at gå tilbage og ændre deres beslutninger, før de mister kontrollen helt,« siger Gunver Majgaard, der er lektor ved SDU Embodied Systems for Robotics and Learning.

Synes du, at danske unge drikker for meget?

Danske Gymnasier, tidligere Gymnasieskolernes Rektorforening, og Sundhedsstyrelsen gik fredag sammen om et fælles brev til landets gymnasierektorer. Her opfordrede de til at tage aktiv stilling og ansvar for at skabe sunde rammer i forhold til alkohol og rygning. Ifølge afsenderne af brevet er der på nogle gymnasier udviklet en uheldig festkultur, hvor der bliver drukket for meget.

Om virtual reality brillerne kan hjælpe til at bryde med danske unges mangeårige europarekord i druk er uvist, men forskerne håber på, at virtual reality vil give nogle konkrete redskaber til at undgå mere alkohol. Det kan være at danse, skifte musik eller gå på toilettet.

Danske unge drikker for meget - men måske reality briller kan hjælpe med at bekæmpe tendensen. Foto: Simon Læssøe Vis mere Danske unge drikker for meget - men måske reality briller kan hjælpe med at bekæmpe tendensen. Foto: Simon Læssøe

Når de unge tager VR brillerne på, vil de opleve at være til stede ved festen. Der bliver talt direkte til dem, og de bliver stillet overfor valg, som til en helt almindelig fest, som f.eks., om du skal takke ja eller nej til en drink.

»Vi kan give de unge et unikt værktøj til at udforske de sociale mekanismer omkring fest og druk, så de er klædt på til den næste virkelige fest,« forklarer Gunver Majgaard

Forskerne har fået 2,1 mio. kroner fra TrygFonden til at lave en virtual reality simulation til mobiltelefonen.