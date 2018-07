Det bliver ikke kun i Tyskland, at der kommer voldsomt pres på vejene i weekenden, melder Vejdirektoratet, der forventer en hektisk dag på lørdag.

For mens den tyske bilistforening, ADAC, spår, at antallet af biler på autobahnen når sit højdepunkt i weekenden med ‘kø uden ende’ som resultat, så melder de ansvarlige for statsvejnettet i Danmark, at trængslen også her i landet bliver stor.

»Lørdag er skiftedag i sommerhuse, og mange tyskere kører nordpå. Og så stopper industriferien jo, og mange kommer hjem til Danmark som de sidste, og det gør, at der kommer ekstra trafik,« siger vagthavende hos Vejdirektoratet, Brit Osted Nielsen, og fortæller, hvor spidsbelastningerne på motorvejene kommer.

Ferien er ved at rinde ud for mange, der begiver sig hjemad i den kommende weekend, og det giver risiko for kø. Arkivfoto Foto: Dennis Lehmann Vis mere Ferien er ved at rinde ud for mange, der begiver sig hjemad i den kommende weekend, og det giver risiko for kø. Arkivfoto Foto: Dennis Lehmann

»Vi forventer, at der lørdag mellem klokken 10 og 16 vil være en del ekstra trafik på vejene - specielt fra syd mod nord. Fra den tyske grænse op gennem Jylland, fra Rødby og fra Gedser mod København samt over Fyn fra vest mod øst,« siger hun.

»Og så skal man nok forvente en del kø ved den dansk-tyske grænse, hvor der er grænsekontrol,« lyder det videre.