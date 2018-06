Sidste år trådte nye regler i kraft, der sløjfede roaming-afgifterne i lande inden for EU. Men selvom det er blevet væsentligt billigere at bruge mobilen, er der stadig en række faldgruber, du skal være opmærksom på.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har samlet en række gode råd, så du ikke får en uventet mobilregning, når du har telefonen med på ferie i udlandet. Det skriver Finans.

Ombord på færgen kan det måske være en god ide at holde igen med mobilforbruget. Vis mere Ombord på færgen kan det måske være en god ide at holde igen med mobilforbruget.

Pas på færger

Skal du sejle med færge til og i udlandet, skal du passe særligt på, hvis din mobil fanger signalet fra færgens satellitnetværk. Det gælder både, hvis du ringer og bruger data. Det vil fremgå af telefonens display, om det er færgens eller dit eget teleselskabs netværk, du bruger.

Slå telefonsvareren fra

Det kan give en ekstraregning, hvis du ikke husker at slå din telefonsvarer (voicemail) fra. Det gælder ikke kun, når du er på selve destinationen, men også under flyrejsen. Bliver et opkald viderestillet til din voicemail, betaler du både for selve opkaldet til din mobil og for viderestillingen.

Emojis er for det meste en fast bestanddel af manges sms-beskeder, men de kan også være dyre på rejsen. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Emojis er for det meste en fast bestanddel af manges sms-beskeder, men de kan også være dyre på rejsen. Foto: MIGUEL MEDINA

Begræns emojis

Emojis fylder mange tegn og samtidig ændres kodningen af sms’erne, når du bruger emojis, så der er færre tegn i hver enkelt sms, end der normalt er. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på mængden af smileys, særligt hvis du rejser uden for EU.

Tjek dataloft

Selvom du kan bruge mobilen til samme takst som derhjemme, når du rejser i lande inden for EU, så kan du ikke nødvendigvis bruge lige så meget data. Tjek derfor, hvad din grænse er og hold løbende øje med dit forbrug.

Læs mere om de nye roamingregler i EU på Energistyrelsens hjemmeside.