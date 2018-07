El- og Snedkervirksomheden Dahl A/S er gået konkurs og fyrer alle medarbejdere med øjeblikkelig virkning, skriver Ekstra Bladet.

'Til alle medarbejdere i Dahl A/S. Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Dahl A/S i dag har indgivet konkursbegæring. Alle medarbejdere bedes standse arbejdet, sikre arbejdspladsen og møde op til informationsmøde, som afholdes klokken 14,' lyder det ifølge mediet i en mail, som Dahls A/S direktør, Peter Dahl, torsdag eftermiddag sendte ud til sine ansatte.

På mødet, fik medarbejderne at vide, at virksomheden, der har hovedsæde i Rødovre, er gået konkurs. Derfor står de 250 ansatte nu uden arbejde.

» Der var nogle af medarbejderne, der var triste, men vi havde godt set den komme lidt,« siger en medarbejder, der ønsker at være anonym, til Ekstra Bladet. Han påpeger desuden, at der længe har været tale om, at virksomheden har haft svært ved at betale sine regninger.

Holst Advokater, der er kurator for Dahl A/S, bekræfter overfor mediet, at selskabet er gået konkurs. De ønsker dog ikke at udtale sig om, hvad der er årsag til konkursen.