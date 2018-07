Herningcentret, der sidste år blev kåret af Institut for Centerplanlægning og Detail-forum som Årets Shoppingcenter med Danmarks bedste aktiviteter, får ny ejer.

Det er Danske Shoppingcentre P/S, der ejer 16 andre shoppingcentre, der overtager Herningcentret. Det skriver Finans.

Dermed kommer centret i familie med bl.a. Frederiksberg Centret, Kolding Storcenter og Amager Centret, som også ejes af Danske Shoppingcentre P/S.

»Vi er rigtig glade for at kunne tilføje Herningcentret til vores portefølje af shoppingcentre. Alene i de seneste fem år er der investeret ca. 100 mio. kr. i centret, så det er et moderne og desuden meget veldrevet shoppingcenter med en høj udlejningsprocent, spændende butikker og et solidt kundegrundlag. Vi ser frem til et langsigtet samarbejde med centrets lejere og kunder,« siger Michael Nielsen, der er direktør i Danske Shoppingcentre, i en pressemeddelelse.

Salget skal nu godkendes af konkurrencestyrelsen før overtagelsen sker den 1. oktober 2018.