Naturstyrelsen modtager i disse dage et hav af opkald fra bekymrede danskere, der har set en lille sælunge i vandkanten og frygter for dyrets velbefindende. Men det er der slet ingen grund til, for sælungen har det helt fint. Situationen er nemlig den, at det er en helt naturlig proces, at moderen placerer sælungen på stranden, mens hun selv er ude for at skaffe mad, men det kan få fatale konsekvenser, hvis for mange mennesker opholder sig omkring sælungen.

»Så længe, der er mennesker, der opholder sig i nærheden af ungerne eller sætter kasser, brædder og skilte op, så tør moren ikke gå ind og hente sin unge. På den måde ender vi i en situation, hvor alle de så ellers gode intentioner gør, at båndet mellem moren og dens unge bliver brudt, og ungen i sidste ende efterlades,« siger Niels Worm, der er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Nordsjælland til TV 2 Lorry.

Sidste år var der flere tilfælde, hvor mennesker havde opholdt sig for tæt på sælunger i lang tid, og flere sælunger endte med at blive aflivet, fortæller Niels Worm til mediet.

I videoen øverst i artiklen kan du se en nyfødt sælunge født i Kattegatcentret i 2015.

Han tilføjer, at det desværre er en årligt tilbagevendende begivenhed, at folk ringer ind, og i øjeblikket er der en sælunge, der dukker op forskellige steder på kysten ved Nordsjælland, hvor den både er set ved eksempelvis Liseleje og Gilleleje.

Tilbage i 2017 var situationen den samme, og her understregede skovridder ved Naturstyrelsen i Vendsyssel, Jesper Blom-Hansen, at bare det at røre en sælunge en enkelt gang kan være fatalt.

»Det er vigtigt, at man simpelthen lader den være, fordi den vitterligt ingenting fejler. Den trives i bedste velgående. Hvis man rører den, så risikerer man, at den får en lugt af menneske, så dens mor ikke vil vide af den mere og så kan den ikke overleve. Derfor skal man gå i en stor bue udenom,« sagde han til B.T. i 2017.