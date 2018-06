Ukontrollerede fester på skoleområder, hvor unge teenagere har 'drukket sig fra sans og samling'.

Det advarer Assens Kommune nu kommunens forældre om, efter flere unge via Facebook er begyndt at invitere til 'åben fest' på flere af kommunens skoler i aftentimerne.

Det skriver TV 2 Fyn.

Indtil videre har der blandt andet været to af den slags fester ved Vissenbjerg Skole, skriver lederen af Dagtilbud og Skole i Assens Kommune - Lars Kofoed - i advarslen til kommunens forældre. Ved den første fest blev der efterladt 'store mængder øldåser og glasskår'.

'Ved den sidste fest i Vissenbjerg mødte vores SSP-leder op. Han måtte tage sig af to 14-årige, der havde drukket sig fra sans og samling', skriver Lars Kofoed i brevet, der kan findes på Assens Kommunes hjemmeside.

'Tal med jeres barn'

Lignende fester har der også været i Aarup og Assens, og endnu en 'åben fest' er arrangeret på Glamsbjergskolen fredag, hvor flere hundrede unge har accepteret invitationen.

I det åbne brev forklarer Lars Kofoed, at det ikke er muligt for skolerne at forbyde de unge at opholde sig på skolens matrikel, ligesom politiet heller ikke kan forbyde de unge at møde op. Han understreger samtidig, at SSP hverken 'kan og skal ikke tage ansvaret.'

Derfor sender han i stedet en opfordring direkte til de unges forældre:

'Jeg vil derfor appellere til jer som forældre: Tal med jeres barn om, hvad han/hun laver i de lange sommeraftener. Tal med de unge om, at de skal tage sig af hinanden og lade være med at drikke sig så fulde, at de ikke kan styre sig selv, og tal med jeres børn om, at de skal opføre sig ordentligt', skriver han og slutter:

'Til de af jer, der har børn på 14-15 år: Overvej, om det er rimeligt og sundt for et barn i 7.-8. klasse at drikke alkohol.'