Tumbøl Vandværk, der ligger nær Aabenraa, har mandag konstateret coliforme bakterier i vandet.

Det oplyser Aabenraa Kommune på deres hjemmeside.

Bakterierne kan have sygdomsfremkaldende egenskaber og kan føre til svær diarré, opkast eller feber. Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at de cirka 170 husstande, der modtager vand fra vandværket i Tumbøl, koger vandet inden indtagelse.

Det betyder, at vand til madlavning, drikke, tandbørstning og lignende skal koges i minimum to minutter. Man kan dog godt gå i bad uden at koge vandet først.

Har du allerede drukket det forurenede vand og oplever maveproblemer, som ikke går over af sig selv i løbet af et par dage, bør du søge læge, da der kan være tale om tarminfektion.

Hvad der har forårsaget forureningen, vides ikke på nuværende tidspunkt, men der er ikke målt et for højt antal coliforme bakterier i vandet fra andre vandværker i Aabenraa Kommune.

Er du i tvivl om, hvorvidt man er blandt de berørte borgere, kan du finde nærmere oplysninger på denne hjemmeside.