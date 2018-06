Den jyske by Randers er meget populær blandt kineserne. Randers Kommune er netop i gang med at indgå i et samarbejde, der skal sørge for, at et kinesisk selskab kan bygge en kopi af Randers op som en hel bydel i en større kinesisk by.

Randers skal altså kopieres fra top til tå, og på den måde kan man også gå en tur i den smukke, jyske by - i Kina.

Det kinesiske firma 'Andersen Paradise' står, i samarbejde med Randers Kommune, bag projektet.

»Kineserne kan godt lide vores middelalderby, med snævre gader og bindingsværkshuse. Vi er så heldige at have en midtby med meget gamle huse. I mange andre byer har der jo været store brande, der har ødelagt mange bygninger,« siger Dennis Jensen, erhvervs- og udviklingschef i Randers Kommune, til Randers Amtsavis.

Andersen Paradise har allerede været i gang med andre danske kopier. Blandet andet forlystelsesparken 'Shanghai Andersen Paradise', der har kostet en halv milliard kroner at bygge i samarbejde med Odense Kommune.

Randers-kopien kommer til at blive bygget i en af de kinesiske provinser: Anhui, Jiangsu eller Shangdong.

Når aftalen er underskrevet, bliver det næste skridt, at der skal tages billeder af hele byen. Både af de små kringlede stier, af de smukke bygninger, men det kræver også et større arbejde, da man skal måle op, så kopi-byen kan blive akkurat samme størrelser som den ægte vare.

Kopi-bydelen vil ligeledes få et Randers Center, som skal fungere som et formidlingscenter, hvor byens historie samt jysk og dansk historie er i fokus.

Dennis Jensen håber, centret kan være med til at lokke flere kinesiske turister til Randers.

Kineserne har i forvejen bydele, der er kopieret direkte fra England og Italien. Også den østrigske landsby Hallstatt, har de også en kopi af, der er på Unescos liste over bevaringsværdige steder.