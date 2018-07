Den 10. august sidste år sejlede den svenske journalist Kim Wall ud med Peter Madsen i hans hjemmebyggede ubåd. Samme aften mishandlede, myrdede og parterede han hende.

Nu vil Kim Walls veninde, Mia Dahlgren Winther, ære hendes minde med et mindeløb i Københavns gader, skriver Politiken.

‘Run for Kim’-løbet afholdes på årsdagen for Kim Walls død. Løbet vil foregå på voldene ved Christianshavn. Løbet skal ud over at mindes Kim Wall også markere, at journalister verden over hvert eneste år bliver dræbt i forbindelse med deres arbejde.

Alle er velkomne til at deltage i mindeløbet. Startgebyret går til ‘Kim Wall Memorial Fund’, som hendes nærmeste har stiftet. Pengene administreres af International Women's Media Foundation og går til stipendier til kvindelige journalister. Stipendierne bliver hvert år uddelt på Kim Walls fødselsdag 23. april.

Interesserede kan betale på gofundme.com/remenberingkimwall

Også andre steder i verden markeres Kim Walls død med mindeløb den 10. august. Det sker blandt ved Golden Gate Bridge i San Francisco og i Istanbul.