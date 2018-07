Den danske mejeri-gigant Arla Foods har slået et stort slag for miljøet og indført mælkekartoner, som reducerer CO2-udslippet med hele 35 procent.

Det er helt sikkert noget, miljøet kan mærke, for det er ikke så lidt mælk, Arla sælger - i 2013 omsatte firmaet således mælk og mælkeprodukter for over 70 milliarder kroner.

Men som vågne B.T.-læsere har bemærket, så er det måske for godt til at være sandt - i hvert fald ser der ud til at have indsneget sig en regnefejl på mælkekartonerne, hvor Arla Foods redegør for, hvordan de har reduceret CO2-udslippet.

Her er regnestykket, som beviser, at Arlas eget ikke rigtig giver nogen mening. (Privatfoto) Vis mere Her er regnestykket, som beviser, at Arlas eget ikke rigtig giver nogen mening. (Privatfoto)

Som læseren her har opdaget, så holder Arlas regnestykke slet ikke til et møde med en matematiklærers røde kuglepen, så vi har skrevet til dem og bedt om en forklaring.

Det viser sig (heldigvis) at CO2-udslippet er så lavt, som de hævder, men at der er gået noget galt, da de skulle forklare det til kunderne.

»Ja, det er noget værre noget med det regnestykke. Der er dog ikke tale om en regnefejl. I et forsøg på at skabe hurtigere afkodning af budskabet valgte vi at afrunde de tal, som ligger til grund for besparelsen på de 35%. Og det skulle vi nok i bagklogskabens lys ikke have gjort«, siger Jesper Skovlund, PR Manager i Arla Danmark, via mail.

I virkeligheden er udslippet reduceret med 18 procent fra karton 1.0 til karton 2.0, men for overskuelighedens skyld valgte man at skrive 15 procent.

Se den korrekte udregning i faktaboksen.

Fakta Det reelle regnestykke: Fra almindelig karton til grøn karton 1.0: 100 – 21% = 79% Fra grøn karton 1.0 til grøn karton 2.0: 79 – 18% = 65% Total besparelse siden 2014: 100 – 65% = 35%



»Vi retter tallet til næste optryk af kartonen, så det bliver endnu tydeligere«, lover Jesper Skovlund.