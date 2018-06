Den nyudpegede erhvervsminister, Rasmus Jarlov, er flere gange kommet i modvind på de sociale medier for en række kontroversielle udtalelser.

Herunder ridser vi de mest iøjnefaldne op:

- 14. maj 2018 - 'Jeg lærer ikke at forstå palæstinensernes selvmordstrang.'

Jeg lærer ikke at forstå palæstinensernes selvmordstrang. Når man aggressivt stormer mod bevæbnede grænsevagter, mens man kaster med sten og møtrikker, kan man kun forvente ét udfald, og det er de tragiske dødsfald, vi ser nu #dkpol — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) May 14, 2018

Tweetet kom på den blodigste dag i Israel-Palæstina-konflikten siden 2013. Mindst 58 palæstinensere har mistet livet og op mod 2.700 er blevet såret i kampene.

I en Berlingske-artikel fra 15. maj lød det således:

Spørgsmål: Vi har jo set brostenskast, eksempelvis i forbindelse med Ungdomshuset-optøjerne. Havde det været passende, hvis der var blevet skudt efter dem, der kastede med brosten, der?

»Man skal selvfølgelig forsøge at anvende de mildest mulige magtmidler, men det her er Ungdomshuset gange tusind. Man anvender magt for at forsvare sig, og når man ser, hvor mange døde og sårede der er, så vidner det om, hvor voldsomt et angreb der har været på den israelske grænse,« sagde Rasmus Jarlov.

- 17. august 2017 - 'Uden indvandringen ville vi ikke have nogen terror af betydning i Vesteuropa i dag.'

Uden indvandringen ville vi ikke have nogen terror af betydning i Vesteuropa i dag. En ærgerlig konstatering men det er sådan det er #dkpol — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 17, 2017

Sådan skrev Rasmus Jarlov kort efter terror-angrebet i Barcelona, hvor 14 blev dræbt på blandt andet byens hovedgade La Rambla.

Det medfødte hård kritik fra en række andre politikere og meningsdannere.

Sikke historisk forfalskning - hvad m fx rote armee fraktion — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) August 18, 2017

Breivik? Kan ikke komme i tanke om et mere brutalt angreb. I dag. I Vesteuropa. — Anna C (@imangelafbedre) August 18, 2017

Det kræver sin mand at puste til race-ilden oven på en terror. Uden Jarlov ville vi ikke have tweets uden situationsfornemmelse. #dkpol pic.twitter.com/MkzRNHjZCQ — Michael Bech Særkjær (@MichaelsMedie) August 18, 2017

Folketingspolitiker Rasmus Jarlov (V) taler ved fakkeloptog der sætter fokus på rigsfællesskabet og dets støtter torsdag d. 12 januar 2017 på Christiansborg Slotsplads. Fakkeloptoget holdes i forbindelse med Grønlands Selvstyres årlige nytårskur for politikere og ambassadører. Fakkeloptog for Grønland. Fakkeloptog for Grønland. (Foto: Elias Nielsen/Scanpix 2017) Foto: Elias Nielsen Vis mere Folketingspolitiker Rasmus Jarlov (V) taler ved fakkeloptog der sætter fokus på rigsfællesskabet og dets støtter torsdag d. 12 januar 2017 på Christiansborg Slotsplads. Fakkeloptoget holdes i forbindelse med Grønlands Selvstyres årlige nytårskur for politikere og ambassadører. Fakkeloptog for Grønland. Fakkeloptog for Grønland. (Foto: Elias Nielsen/Scanpix 2017) Foto: Elias Nielsen

- 14. december 2014 - 'Mænd gider ikke karrierekvinder.'

»Karrierekvinder er i mændenes øjne ikke mere attraktive end ikke-karrierekvinder. Mænd vil bare gerne have en kvinde, som er sød og pæn og tager lige så gerne en lærerinde eller sygeplejerske som en topleder,« skrev den konservative politiker på Facebook dengang.

Det fik flere til at rase. Blandt andet radioværterne Esben Bjerre og Dan Rachlin.

TIl B.T. uddybede Rasmus Jarlov:

»Og så er det selvfølgelig en generalisering. Det er svært at udtale sig om noget, der har med mennesker at gøre, fordi der vil være afvigelser. Men jeg mener, at der er en tendens, og det er den, jeg prøver at beskrive,« sagde han.

Rasmus Jarlov dansede med Mille Funk i Vild med Dans i 2014. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere Rasmus Jarlov dansede med Mille Funk i Vild med Dans i 2014. Foto: FLINDT MOGENS

- 29. april 2015 - 'Han skider på os'

I forbindelse med en kampagne ville Mave- Tarmforeningen sætte fokus på manglende offentlige toiletter. Derfor skrev foreningen til Rasmus Jarlov og spurgte, om han ville være med i kampagnen.

Jarlov troede dog, det var en joke, og svarede tilbage:

'Monte Carlo eller hjemmestrikkede youtube-prankster eller hvem nu I nu er. Tror I skal raffinere jeres stunts lidt. Så dumme er vi trods alt heller ikke, blot fordi vi er politikere.'

Hos Mave- Tarmforeningen var formanden, Bente Buus Nielsen, ikke imponeret over rekationen.

»Jeg synes, han latterliggør sig selv med den opdatering. Mere end noget andet. Der er mange hundrede tusinde danskere, der lider af mave- og tarmproblemer, og vi forstår ikke, at han vil latterliggøre os på den måde,« sagde Bente Buus Nielsen til Ekstra Bladet.