Lørdagens voldsomme regn lader til at betyde, at juli måned 2018 går fra at være en helt unik periode i vejrhistorien til ‘blot’ at være en af flere bemærkelsesværdige juli’er.

Med få dage tilbage af måneden lå dette års juli måned på en klar førsteplads over de tørreste nogensinde. Blot 3,3 millimeter regn var der faldet på landsplan indtil lørdag, hvilket med afstand er det færreste antal millimeter, DMI har målt siden 1874.

Meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen, oplyser, at rekorden lyder på 15 millimeter, hvilket er sket tre gange, juli 1904, 1983 og 1994.

Endelig regn i Aalborg klokken 22.30 lørdag den 28. juli 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Endelig regn i Aalborg klokken 22.30 lørdag den 28. juli 2018. Foto: Henning Bagger

Men skybrud efter skybrud lørdag ser umiddelbart ud til at have placeret 2018 væk fra podiepladserne i konkurrencen som den tørreste juli nogensinde.

»Der er noget, der tyder på, at der er kommet 12,8 millimeter regn på landsplan, og hvis det er tilfældet, så er rekorden skyllet væk,« siger Jesper Eriksen.

For hvis målingerne holder vand, ender nedbørsmængden på 16,1 millimeter.

Når der er usikkerhed om tallene, skyldes det ifølge meteorologen, at der skal tages forbehold for, at dataene for nedbørsmængderne skal kvalitetssikres af klimatologer i den kommende uge.