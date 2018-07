En politibetjent, der tager et slag stangtennis eller holder dine ben, mens du drikker en ølbong, er ikke noget, du oplever alle steder, men på Roskilde Festival er det ikke et særsyn.

For selvom betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi dagligt patruljerer pladsen som autoriteter, så er der også plads til sjove hyggestunder, og det falder tilsyneladende i god jord hos gæsterne.

I videoen herover kan du se en række videoer, som gæster på Roskilde Festival har sendt til instagram-fænomenet Anders Hemmingsen, hvor man blandt andet ser politiet hjælpe til med ølbong og spille stangtennis med gæsterne.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er man glad for, at politiet kan hygge sig med festivalgæsterne på pladsen, så længe man også har øjne og ører åbne.

»Det signalerer jo overskud i svær grad, men det man bare skal tænke på er, at det er de samme politifolk, som to sekunder efter er skarpe og står med trukne pistoler. Men så længe der er fred og ro og ingen fare er det vigtigt at få skabt en god relation til de her mennesker, og sådan har det været i årevis,« siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Han fortæller, at politiet også har god gavn af det gode forhold til gæsterne.

»Politiet har et fantastisk forhold til folk på Roskilde Festival og andre festivaler, og det er vi glade for, for den dag, det så går galt, ved man, hvem man kan snakke med, for man har lige snakket hyggeligt sammen. Men man skal selvfølgelig skelne, hvornår man kan det ene og det andet, og det er mit indtryk, at folk gør det,« siger Carsten Andersen og tilføjer, at man da har bemærket, at folk tit synes, det er sjovt, når politiet træder en smule ud af den vante rolle.

»Vi får mange fine kommentarer på den konto på sociale medier, og det er vi bestemt ikke utilfredse med. Det er en del af det at være på festival, at man kan hygge sig og samtidig være parat,« siger Carsten Andersen.