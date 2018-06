En grønlandsk mand i 40'erne vandt fredag i sidste uge 5,4 millioner kroner i Eurojackpot.

'Jeg er virkelig så glad. De sidste tre-fire år har været en lang kamp, efter jeg gik konkurs med mit firma. Så jeg har været helt dernede, hvor jeg hverken kunne betale brændstof til oliefyret eller min el-regning. Så det har været hårdt at kæmpe sig tilbage. Og nu sker dette. Det er helt fantastisk,' fortæller vinderen, der bor i byen Tasiilac i Østgrønland til Danske Spil.

Selvom der snart ruller millioner ind på kontoen, betyder det ikke, de skal bruges på udskejelser og forkælelse.

'Jeg har aftalt med min ekskone og min kæreste, at vores børn selvfølgelig skal have ordentligt tøj og alle de elektroniske ting, man er nødt til at have for at kunne følge med. Men jeg har for alvor lært værdien af penge, så de skal ikke bare sløses væk. Resten af pengene skal investeres, så der er pengene til børnenes uddannelse, og til når jeg ikke kan arbejde mere,' siger han og påpeger, at pengene med sikkerhed skal bruges til at se en Manchester United-kamp med sin søn.