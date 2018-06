En række danske banker går i øjeblikket en hård tid i møde. Forsker mener, danskere med mange penge på bankkontoen, bør undgå dem.

»Konklusionen er, at der aktuelt er finansiel stabilitet i Danmark, og man kan håbe, at der er solskin og medvind hele vejen, for så sker der ikke noget. Men hvis det hele pludseligt ramler sammen, som det gjorde under den danske bankkrise, så vil jeg nødigt være kunde i en gul eller rød bank,« siger forsker Johannes Raaballe ved Aarhus Universitet, der har udarbejdet en rangliste over sundhedstilstanden i de danske børsnoterede banker, til Business.

Ranglisten tager udgangspunkt i regnskaber fra 2017 og er udarbejdet på baggrund af noget, der kaldes 'Msolvens' - Markedsopgjorte solvens, der måler en banks soliditet.

Herefter bliver bankerne opdelt i henholdsvis 'grønne', 'gule' og 'røde' banker baseret på aktiemarkedsdata, og ranglisten har indtil videre været meget nøjagtig at kunne identificere, hvilke danske banker, der under bankkrisen fra 2008 - 2013, gik nedenom og hjem.

Østjydsk Bank har de seneste fire år befundet sig på bunden af ranglisten, og måtte tidligere i år erklære sig konkurs.

Ud over Østjydsk Bank, er der fem børsnoterede banker tilbage, der er i den usikre kategori: 'Totalbanken', 'Hvidbjerg Bank', 'Salling Bank', 'Vestkysk Bank' og 'Danske Andelskassers Bank'. Alle disse banker har en MSolvens på under tre.

Johannes Raaballe fortæller, at danskerne i hans optik bør sætte deres penge i enten grønne eller lysegrønne banker, som har en MSolvens på tre eller derover.

På ranglisten fremgår det dog også, at de syv mest solide banker allesammen er små banker. Det betyder altså, at selv små banker også kan befinde sig i den gode ende af skalaen.

Danske Bank ligger blandt andet som nogle af de øverste på listen.