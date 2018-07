Fastfood-kæden Sunset Boulevard åbner i starten af august en ny restaurant i Kolding. På åbningsdagen får de første 50 kunder et års forbrug af burgere. Det skriver Sunset Boulevard i en pressemeddelelse.

»Det er om at være tidligt ude, når vi slår dørene op til de nye lokaler. De første 50 kunder, der køber en stor menu, får nemlig et kuponhæfte, der kan bruges til at indløse én gratis burger hver eneste uge i et helt år,« fortæller Lene Sørensen, der er ny restaurantchef hos Sunset Boulevard i Kolding.

Hvis du gerne vil sætte tænderne i de 52 gratis burgere, så skal du møde op på adressen Vejlevej 243 i Kolding den 2. august, hvor restauranten åbner. Personalet har ifølge restaurantchefen høje forventninger til åbningen.

»Personalet har forberedt sig i halvanden måned op til åbningen, så de kan levere en god oplevelse og den bedste service. Restauranten kommer til at danne rammen for blandt andet medarbejdertræning og produktudvikling, og derfor skal den samtidig være et godt forbillede for alle de andre,« siger Lene Sørensen.

Åbningen af den nye restaurant sker i kølevandet af lukninger af syv restauranter i år.

Lukningen skete dengang som 'et udtryk for rettidig omhu' og et startskud til kædens 'turn-around', forklarede Sunset Boulevards direktør, Jens Broch, i juni til BT.

Fastfood-kæden indledte i den forbindelse en større transformationsproces.

De fem ingredienser, som ifølge Jens Broch skal danne bund for kædens 'turn-around', er fem nye restuaranter i 2018, bedre gæsteoplevelse, optimeret drift og massive investeringer i blandt andet digitalisering og efteruddannelse.

En af de nye Sunset Boulevard-restauranten kommer dermed til at ligge i Kolding, og de slår dørene op klokken 10 den 2. august.