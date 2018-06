Et dansk museum har valgt at skifte navn. Årsagen? Danskerne kunne ikke helt finde ud af, hvad det gamle navn betød - og hvad man dermed kunne se på museet.

Fra den 1. juli skifter Tøjhusmuseet, der er et kulturhistorisk specialmuseum for dansk våben- og krigshistorie i København, navn.

Det oplyser Nationalmuseet, som Tøjhusmuseet er en del af.

'Hvorfor skifter vi navn? Det gør vi fordi, det er vigtigt, at man som gæst hurtigt kan afkode, hvad et museum har at tilbyde. Det kan være svært, når navnet består af gamle ord som ’tøjhus’ (der er et sted til opbevaring, vedligeholdelse og fremstilling af militær udrustning, red.), som vi ikke længere bruger', skriver Nationalmuseet på sin hjemmeside.

Det nye navn bliver i stedet Krigsmuseet.

'Fordi vi ønsker, at vores navn skal være forståeligt og afspejle den oplevelse, man får, når man besøger os. På Krigsmuseet kommer man tæt på Danmarks krige. Både på fortidens slag og nutidens kampe langt fra vores egne grænser,' lyder begrundelsen.

ARKIVFOTO af uniformer på Tøjhusmuseet.

Navneskiftet er samtidig også startskuddet til en ny strategi, hvor museet vil arbejde på at 'forhøje gæsternes aktivitetsniveau på museet, og der skal også fremover være mere fokus på, hvordan krig påvirker mennesker'.

Navneforandringen træder i kraft den 1. juli klokken 13.