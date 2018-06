En gruppe teenagedrenge skabte mandag så mange problemer i en svømmehal, at politiet blev nødt til at blive tilkaldt.

De unge mænd på mellem 17 og 18 år råbte angiveligt efter både personale og gæster i Hillerød Svømmehal mandag eftermiddag. Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

'De kastede baderinge efter folk, og da de nægtede at forlade stedet, blev de venligt men bestemt gelejdet ud af en politipatrulje og sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen', oplyses det.

Koster karantæne

Til TV 2 Lorry fortæller direktør i FrederiksborgCentret, som Hillerød Svømmehal hører under, Carsten Larsen, at der var tale om seks unge mænd med anden etnisk baggrund, som blandt andet grinte af svømmehallens livreddere, da de bad dem om at holde op eller forlade stedet.

Han forklarer samtidig, at det ikke er første gang, man har oplevet problemer med unge mænd, der opfører sig upassende i svømmehallen.

»Det oplever vi engang imellem, og når det sker, udløser det karantæne. Typisk er de ude på at genere andre gæster eller gøre et godt indtryk på hinanden. Men det finder vi os ikke i. Vi har derfor en aftale med politiet og SSP om, at vi hellere ringer en gang for meget end for lidt,« siger Carsten Larsen til TV 2 Lorry.

Han understreger, at det ikke kun er unge drenge og mænd med anden etnisk baggrund, der ikke kan opføre sig ordentligt i svømmehallen, da man også har haft problemer med etnisk danske drenge.