En 34-årig mand, der er anholdt og sigtet i en sag, hvor en ni-årig pige er blevet voldtaget, viser sig nu at være tidligere dømt for voldtægt af et barn på Djursland og efterfølgende samleje med mindreårige piger.

Den 34-årige er lørdag blevet fremstillet i grundlovsforhør sigtet for fuldbyrdet voldtægt og frihedsberøvelse af den ni-årige pige, skriver Ekstra Bladet.

Midt- og Vestjyllands Politi har i dagevis efterforsket sagen, hvor den ni-årige pige d. 13. juni mellem kl. 18.00 og kl. 20.30 blev lokket ind i en bil ved Legind Sø på Mors og kørt til et ukendt sted 35 min. derfra, hvor voldtægten fandt sted.

Politiet er i gang med at finde spor ved Legind Sø på Mors fredag den 22. juni 2018. Foto: Rasmus Skaftved Vis mere Politiet er i gang med at finde spor ved Legind Sø på Mors fredag den 22. juni 2018. Foto: Rasmus Skaftved

Manden kørte efterfølgende pigen tilbage, hvor han havde samlet hende op, hvorefter hun selv gik hjem.

Den ni-årige er blevet videoafhørt af politiet, efter oplysninger fra skolen og familien kunne tyde på, at noget var galt. Hvilke oplysninger der er tale om, uddyber politiet ikke.

Efter videoafhøringen har poltiiet været massivt til stede ved Legind Sø på Mors, som ikke er et ualmindeligt område for børn at opholde sig i.

Manden nægter sig skyldig.