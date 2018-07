En eller flere tyve spolerer gravfreden på Assistens Kirkegaard i Skagen.

Om aftenen og natten stjæles der blomster og planter fra gravstederne. Tyverierne er foregået i flere år, skriver TV2 Nord.

Senest har kirkegaardsassistent John Petersen, ifølge TV2 Nord, opdaget, at tre pelargonier er forsvundet.

»Det er dybt frustrerende. Vi er kede af det, og folk vil bare gerne have deres gravsteder i fred,« siger han til TV2 Nord

De ugentilige tyverier ved 20-30 gravsteder på kirkegården er meldt til politiet, men en gerningsmand er endnu ikke fundet.

Jonna Vernersen er en af de pårørende, som har oplevet, at der er blevet stjålet fra hendes forældres og svigerforældres gravsteder. Endda flere gange.

»Jeg har ikke lyst til at sætte noget her mere, for jeg ærgrer mig guld og grøn. Jeg synes, det er så respektløst,« siger hun til TV2 Nord.

Ifølge kirkegårrdsassistent John Pedersen overvejer man at installere kameraovervågning på kirkegården.

»Vi står magtesløse og slår ud med armene, for hvad kan vi gøre? Kunne man bare få fat i tyven, for det er nok én, som skal have hjælp. Jeg tror ikke, at det er noget, han bruger til videresalg,« fortæller han til TV2 Nord.