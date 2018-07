En 14-årig pige fra Jylland har nu været forsvundet i over en måned. Politiet er stadig på bar bund.

Den 1. juni forsvandt Therese Jakobsen på blot 14 år fra sin efterskole Sdr. Bork, som ligger i den vestjyske by Hemmet.

Siden har det ikke været muligt for politiet eller familien at finde frem til, hvor den 14-årge befinder sig. Alligevel mistænker politiet ikke, at der er sket en forbrydelse.

Men nu beder Midt og Vestjyllands Politi endnu en gang offentligheden om hjælp.

»Midt- og Vestjyllands Politi har ikke oplysninger, der tyder på, at der skulle være sket en forbrydelse, men ønsker hende hjem. Politiet vil derfor gerne høre enten fra Therese selv eller fra personer, der ved hvor hun opholder sig,« skriver politiet mandag i en pressemeddelelse.

Therese Jakobsen har få gange været i kontakt med bekendte, siden hun forsvandt, men disse ved ikke, hvor pigen befinder sig.

»Vi har ledt efter hende på forskellige adresser, som vi har fået oplyst, men det har ikke givet noget resultat,« sagde Lillian Jensen, politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi, til B.T. den 22. juni.

Alle, der har oplysninger om, hvor Therese er, opfordres derfor til at kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.