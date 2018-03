Når TV 2's populære tv-program 'Vild med dans' starter til september, er det ikke med Claus Elming i værtsrollen. Christiane Schaumburg-Müller bliver nemlig denne gang at finde ved Sarah Grünewalds side, det blev offentliggjort torsdag. Og det er en vemodig Sarah Grünewald, der siger farvel til Claus Elming.

Tirsdag kom det frem, at en epoke med Claus Elming som vært i 'Vild med dans' er slut. Efter 12 sæsoner må vi sige farvel til den folkekære tv-vært og byde velkommen til en gammel kending i stedet.

»Jeg kommer virkelig til at savne at arbejde sammen som kolleger. Vi har opbygget en særlig kemi og humor sammen,« siger den 34-årige Sarah Grünewald og fortsætter.

»Jeg har det lidt, som om jeg går fra en kæreste, hvor det egentlig er ret sundt, at vi går fra hinanden. Vi gør det, fordi vi skal ud og møde nogle, der kan give os noget nyt hver især. Så på den måde er det et sundt 'break up'.«

Sarah Grünewald mener især, at det er til Claus Elmings fortjeneste, at hun har klaret det som værtinde på det populære tv-program.

»Jeg blev mor for to år siden, hvor jeg havde en sæson samtidigt. Og jeg var virkelig træt. Den eneste grund til, jeg klarede mig igennem det, var, fordi han løftede mig op,« siger Sarah Grünewald, der ser tilbage på kollegaskabet mellem de to med beundring.

»Jeg kender ikke nogen, der er så dedikeret til sit arbejde, som Claus er. Han har sat nogle store krav til, hvordan man skal være som vært, for man kan ikke arbejde sammen med Claus, og kun vil tingene halvt. Ethvert produktionsselskab skal være heldig for at få ham ind,« siger hun.

Alt var dog ikke liv og glade dage i begyndelsen af deres fælles værtsskab.

»Vi havde sådan nogle 'ups and downs' i starten, fordi jeg lige skulle lære ham at kende. Han havde en ret hård facon. Claus havde forventninger om, at jeg skulle gøre det bedst muligt hele tiden - ellers ville jeg få et los i røven. Det gør, at jeg rykker mig, og det, synes jeg, er fedt,« siger den 34-årige værtinde, som også er glad for nyt liv i Vild med dans-familien.

»Det er altid enormt forfriskende, og man fornyer sig, når man møder nye mennesker,« siger hun med et smil.