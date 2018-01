Kør forsigtigt, hvis du skal ud at køre eller cykle lørdag, for vejene i morgen- og formiddagstimere kan meget vel være glatte.

Sådan lyder advarslen fra DMI, som beskriver situationen som en 'giftig vejr-cocktail.'

Lidt giftig vejr-cocktail til morgen - sydpå i landet regn slud sne vær opmærksom i trafikken. Senere på dagen opklaring fra nordvest med

Problemerne opstår, fordi vejbanerne mange steder er kolde, men luften lun.

»Mange steder ligger temperaturerne på vejbanerne under nul grader. Temperatureren i luften er positive, og nogle steder er der faldet sne og slud, og det giver en giftig cocktail, fordi mange små veje måske ikke er saltet,« forklarer vagthavende meteorolog Steen Rasmussen.

Det er især i den sydlige del af landet, der er faldet sne lørdag morgen.

Derfor er der al mulig grund til at køre forsigtigt, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut. En god idé vil være bare som udgangspunkt at regne med, at det er glat, lyder det fra Steen Rasmussen.