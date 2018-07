Der sker langt flere farlige situationer på strandene i år end de tidligere år.

Godt vejr og fyldte strande har præget Danmark i flere uger. Det har givet mange badegæster, men det har også betydet, at flere kommer galt afsted. I hovedstadsområdet har der indtil videre været fire livreddende aktioner, hvoraf tre af dem har været ved Ishøj Strand.

Peter Gjerulff var livredder den dag, da en femårig pige var gået for langt ud og ikke kunne svømme.

»Hun lå med hovedet tilbage og viftede med armene. Jeg tænkte straks, at hun havde brug for hjælp og reagerede instinktivt og løb over til hende«, fortæller Peter Gjerulff:

»Det gik ret hurtigt. Der er noget adrenalin, hjertet banker hurtigt, og pulsen stiger. Hun har det heldigvis fint nu«, siger han.

Episoden med den femårige pige er ikke enestående. Siden 29. juni har der været 16 livreddende aktioner på danske strande. Det er det højeste antal i seks år, viser tal fra Trygfonden. Der er også sket en stor stigning i førstehjælpsaktioner ved for eksempel snitsår, forstuvninger og dehydrering, som også er det højeste i de seneste seks år. Det skyldes det høje antal gæster, siger Chef for drift og sekretariat i TrygFondens Kystlivredning Anders Myrhøj.

Han kan da heller ikke huske sidste gang, han så så mange badegæster.

»Der har været en lang periode med meget fyldte strande. I min hukommelse var 2014 også en flot sommer, men vi ligger væsentligt over den. Så det tyder på noget ekstraordinært«.

Han opfordrer til, at folk husker baderådene, før de går i vandet.

»Hvis man ikke kan svømme, så lad være med at gå for langt ud. Hold øje med børnene, så man får en sjov oplevelse ud af det og ophold jer der, hvor der er livreddere, som I kan spørge til råds«, siger han.

Peter Gjerulff reddede i samme uge som den lille pige også en kvinde, der trods advarsler brugte en lyserød badeflamingo i fralandsvind og flød ud på havet.

»Hun nåede at flyde 300 meter ud, før vi fik hentet hende ind igen. Så jeg blev nødt til at hente hende ind i båden, fordi hun ikke kunne svømme. Det går virkelig hurtigt i fralandsvind«.

Efter sådan en hændelse er det vigtigt at tale med folk om, hvad man skal gøre næste gang, siger han.

»Vi snakker derefter med hende om, at hun i fremtiden ikke skal bruge et badedyr i fralandsvind«, fortæller Peter Gjerulff.

Det var hans første livreddende aktioner i sine tre år som livredder.