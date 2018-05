De to venner Jonatan Pavlović oog Sue-Ann Frederiksen glemmer ikke sådan lige Store Bededag.

Da de lidt før klokken 16 står på S-togsperronen på Nørreport Station og venter på linje C mod Klampenborg hører Sue-Ann Frederiksen ved et tilfælde en metallisk lyd bag hende.

»Jeg går over på den anden side af perronen og ser, at der ligger en person på sporet,« fortæller hun.

Det viser sig at være en 27-årig hjemløs mand, der er gået om bag et hegn, der markerer, hvor perronen ender. Sue-Ann Frederiksen løber om på den anden side af hegnet og ser, at der er et S-tog på vej.

På Nørreport, der er et knudepunkt i hovedstadsområdets S-togstrafik er der helt ned til to minutter mellem hvert tog. Der er derfor ingen tid at spilde.

»Jeg råber til Jonatan, at toget kommer - og skynder mig at få ham hevet over på den anden side af hegnet. Vi prøver derefter at få ham op,« siger Sue-Ann Frederiksen.

Jonatan Pavlović får fat i mandens rygsæk, der har en metalskinne øverst - det er den, Sue-Ann Frederiksen hørte ramme togskinnen. Det lykkes også Jonatan Pavlović at få fat i hans bælte, og dermed trække manden op fra sporet - selv om han er ikke meget for at få hjælp.

»Jeg tænkte flere gange, at vi ikke nåede det. Det var noget af det værste,« siger Sue-Ann Frederiksen.

»Tre-fem sekunder senere kommer toget. Vi stod bare og kiggede på hinanden. Det var ikke helt gået op for os, hvad der var sket,« tilføjer Jonatan Pavlović.

Manden ligger helt stille på fliserne og har nærmest et blackout. Sue-Ann Frederiksen kontakter politiet og de følger ham begge op på Nørre Voldgade.

»Han er meget beruset og siger hele tiden, at han nok skulle være kommet op uanset hvad. Han fortalte, at han var faldet ned på skinnerne,« siger hun.

Oplevelsen satte sig i dem i tiden bagefter.

»Jeg tror ikke, det rigtig var gået op for os hvad der var sket. Vi tog hjem til Jonatan og var egentlig bare glade for, at det endte godt,« siger Sue-Ann Frederiksen, der for første gang er tilbage på Nørreport Station, da BT møder de to venner på S-togsperronen.

»Jeg har prøvet at tage alle mulige veje udenom. Specielt når man sidder i det tog, der kommer kørende i samme retning, synes jeg det er virkelig ubehageligt« siger Sue-Ann Frederiksen.

Det værste er dog den karakteristiske vammelsøde lugt, der kendetegner Nørreport Station.

»Det er nok det, der påvirker mig allermest. Når jeg møder en hjemløs, får jeg det også dårligt, fordi det vækker minder,« siger Sue-Ann Frederiksen, mens Jonatan Pavlović også har haft nogle flashbacks til den ubehagelige oplevelse.

»Det fylder meget, hvad der kunne være sket, hvis ikke vi havde været her. Så var han blevet klippet midt over af toget,« siger Jonatan Pavlović.

Hverken han eller Sue-Ann Frederiksen har talt episoden igennem med en professionel. Det burde de nok have gjort, siger de begge.

BT har været i kontakt med Københavns Politi, der bekræfter hændelsesforløbet. En ambulance blev sendt til stedet og var fremme efter få minutter, men det viste sig, at der ikke var brug for den takket være vennernes snarrådige indsats. BT kender ikke den hjemløse mands identitet.

Selv om der ikke er perrondøre på S-togsperronen på Nørreport, som man kender det fra metroen, er det ifølge Københavns Politi ganske sjældent, at der sker lignende ulykker på stationen, der med 147.000 daglige passagerer er Danmarks suverænt travleste.