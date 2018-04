Søndag formiddag blev en lang række økokøer landet over sluppet på græs efter at have tilbragt en vinter i stalden. På gården Englyst i Storvorde ved Aalborg var over 1.000 mødt frem for at se de begejstrede køer hoppe og danse.

Entusiasmen skyldes blandt andet, at køerne har langt større bevægelsesfrihed, end de har inde i stalden. Derudover er underlaget tit mere glat og hårdt indenfor, hvorimod græsmarken, de kommer ud på, er mere sikker for køerne.

Englyst var dog ikke den eneste gård, der havde åbnet op for observation af de dansende køer. Sidste år tog 235.000 besøgende forbi forskellige økogårde for at se køernes første tur på græs. Dagen - der også kaldes økodag - er siden begyndelsen i 2005 blevet til landets største nationale landbrugs- og fødevarevent.

I ugen op til dagen - og ugen efter - kører Coop Danmark således kampagne på økologiske varer, hvor de sælger op til 10 pct. mere økologi end normalt.

De økologiske køer skal på græs frem til 1. november, hvor de igen lukkes ind i staldene. De skal gå ude mindst seks timer om dagen.