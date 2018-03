En otteårig blev i fredags sparket af sin cykel, og i sidste uge blev seks kaniner stjålet og mishandlet i Viborg. Nu kobler politiet sagerne sammen og mistænker to unge drenge for forbrydelserne.

Lokalområdet i Viborg har i den seneste uge været berørt af to voldelige sager, der nu har fået en afslutning. Gerningsmændene bag er to drenge på henholdsvis 15 og 17 år.

Drengene, der er fra lokalområdet, omtales af politiet som utilpassede, og de skulle være en del af en gruppe unge, der normalt er på kant med loven.

»Vi fandt frem til de to unge drenge gennem et tæt samarbejde mellem borgere og Viborg Kommune. Det er jo lidt en speciel sag, da den otteårige, der blev sparket af cyklen, mente, at den ene gerningsmand skulle være en ung pige. Men med borgernes hjælp fandt vi frem til, at der rent faktisk var tale om en ung dreng,« fortæller politikommissær Christian Toftemark til BT.

Sagerne drejer sig om en otte-årig, der blev sparket af sin cykel, mens han kørte på et stisystem i Viborg. De to unge kom susende på en knallert, da de sparkede ud efter drengen og væltede ham ned i grøften. Drengen blev kørt på hospitalet, men har det godt efter omstændighederne.

Mandag morgen i sidste uge kunne fritidsklubben Klub Takken så meddele, at seks af deres kaniner var forsvundet over weekenden. De blev senere fundet døde ude i sneen. Kaninerne har været til obduktion hos dyrlægen, hvor det blev konstateret, at de døde efter længerevarende mishandling.

Dyrlægen fortæller til TV Midtvest, at det er noget af den værste mishandling af dyr, hun har set. Der er både tale om brækkede lemmer og indre blødninger, og derfor har dyrlægen sammen med fritidsklubben indgivet en politianmeldelse.

Fritidsklubben har også delt deres videoovervågning fra weekenden, og det har, sammen med hjælpen fra lokalområdet, hjulpet politiet til at finde frem til de to unge.

»Vi vil gerne sende en stor tak ud til lokalsamfundet og kommunen i Viborg for deres gode arbejde. Jeg synes, det her er en sejr for os alle, at vi kan få trygheden tilbage i Viborg. Vi kan jo ikke have, at forældre skal være bange for at lade deres børn cykle alene hjem, og børnene skal frygte for, at deres kæledyr kommer noget til,« fortæller politikommisæren fra Viborg, der meddeler, at sagen nu er lukket

Da den ene dreng er under 15 år, så er det op til SSP (skole, socialforvaltningen og politi, red.) at finde ud af, hvad der skal ske fremadrettet. Men sagen er dog en anden for den 17-årige, eftersom han er gammel nok til at blive straffet.

»Jeg kan ikke udtale mig konkret om, hvilken straf der venter den 17-årige, men han er sigtet for grov vold og dyremishandling, og vil blive stillet for retten i en almindelig straffesag,« siger Christian Toftemark.

Man er ved at indhente en udtalelse fra en dyrlæge, der kan vurdere grovheden af dyremishandlingen. Udtalelsen skal bruges i den kommende retssag.