Rejseselskabet Deturs Facebook-side vrimler lige nu med opslag fra kunder, der for nyligt har besøgt hotellet Kleopatra Beach Hotel i Alanya, og som nu fremfører en massiv kritik rettet mod strandhotellet.

De vrede kunder beskriver samstemmigt, hvordan diarré, opkast og væglus blev en ufrivillig del af deres ferie efter at have boet på Kleopatra Beach Hotel.

Kritikken på rejseselskabets Facebook-side startede med det ovenstående opslag fra Kristina Bon, der netop er vendt hjem fra et ophold på Alanya-hotellet, som hun måtte afbryde før tid. De første faretegn kom allerede, da hun ankom til hotellet sammen med sine to børn.

»Der står en masse og brokker sig i receptionen, og da jeg så kommer ind på mit værelse, er det meget slidt og gammelt. Og så fortæller guiden mig, at det godt kan betale sig, at man giver gode drikkepenge til rengøringshjælp, så de gør bedre rent. Det undrer mig lidt,« siger 32-årige Kristina Bon til B.T.

Det er dog slet ikke det værste. 24 timer efter ankomsten begynder det egentlige mareridt:

»Min datter begynder dagen efter at kaste kraftigt op og får også diarré. Kort efter begynder min søn at klø sig på kroppen og får knopper overalt,« fortæller hun.

Kristina trasker ned i receptionen og brokker sig, men de har en nedslående besked: De kan ikke hjælpe den lille familie på tre, for der er ikke nogen ledige værelser.

Dagen efter går det op for Kristina, at hun ikke er den eneste med problemer:

»Der står en 30-40 svenskere foran hotellet, og de er godt sure. De står og diskuterer med personalet, og politiet er ankommet, fordi en svensk pige har slået ud efter en guide. Hele diskussionen handler om, at mange af gæsterne har fået madforgiftning og diarré,« fortæller Kristina.

Kristinas børn blev syge under opholdet på Kleopatra Beach Hotel Foto: Privatfoto Vis mere Kristinas børn blev syge under opholdet på Kleopatra Beach Hotel Foto: Privatfoto

Kristina og børnene havde kun overstået halvdelen af ferien, men de kunne stadig ikke få et andet værelse, og status var den samme med børnene: Datteren kastede op og besøgte toilettet konstant, mens sønnens krop var fyldt med væglus.

Derfor kunne moderen ikke se en anden udvej end at tage hjem. De tre flybilletter kostede knap 6.000 kroner, og det har Kristina selv måtte betale.

Kristinas opslag på Deturs Facebook-side har affødt et hav af kommentarer fra andre danskere, der netop er hjemvendt fra et ophold på hotellet, og som også beretter om de kritisable forhold.

En af dem er 42-årige Steen Søeborg, der søndag kom hjem fra en uge på Kleopatra Beach Hotel sammen med kæresten Pernille.

Ligesom i Kristinas tilfælde begyndte parret også allerede at blive bekymrede den første aften:

»Vi ankom søndag og om aftenen skulle vi prøve buffeten for første gang. Vi er der lidt sent, så der er ikke vildt meget personale, men til gengæld render der katte helt inde ved madskrankerne,« fortæller Steen til B.T.

Og parret skulle få ret i deres bekymring. Halvanden dag efter er den helt gal for kæresten Pernille. Hun får krafig diarré og »render på lokum hele natten«. Dagen efter er hun heldigvis nogenlunde frisk igen, men Steen beslutter sig alligevel for at henvende sig til en guide.

Han spørger den svenske guide, om der florerer noget madforgiftning på hotellet. »Nej,« lyder svaret. Det havde guiden slet ikke hørt noget om.

Den udtalelse stemmer dog ikke helt overens med det, som Steen hører ved poolen.

»Der er højlydte samtaler ved poolen om, at mange har oplevet at få madforgiftning på hotellet. Alle snakker om det og er sure,« fortæller han.

Steen og kæresten fik ødelagt deres ferie af væglus og madforgiftning Vis mere Steen og kæresten fik ødelagt deres ferie af væglus og madforgiftning

Alt i alt endte Steen og Pernilles ferie aldrig med at blive, som de havde håbet.

»Vi fik totalt ødelagt vores ferie. Hotellet var helt nedslidt, personalet virkede ikke til at gide at arbejde, og stemningen var katastrofal på hotellet,« siger Steen.

Både Kristina og Steen har kontaktet Detur, der dog henviser til, at de kan sende en klage. Rejseselskabet oplyser i den forbindelse, at de kan forvente et svar inden for fire til otte uger.

Til B.T. oplyser Detur, at det er bekendt med de mange klager fra kunderne, og at deres 'Quality Manager' er i dialog med hotellet:

'Torsdag d. 19/7 sørgede vi for, at værelserne blev tjekket af en skadedyrsbekæmper, som kunne bekræfte, at der ikke var tale om væggelus. Vi tilkaldte også en læge, som tilså de af vores gæster, som havde et ønske om det,' skriver Detur i et skriftligt svar.