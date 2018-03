»Et fokuseret DR.«

Sådan lød det igen og igen fra regeringen og Dansk Folkeparti, der fredag middag præsenterede en mediepolitisk aftale, der indebærer, at DR skal have barberet en femtedel af sit budget i de kommende år. Det, man på letforståeligt dansk også kan kalde for en nedskæring.

Og det ord burde finansminister Kristian Jensen (V) have brugt under præsentationen, mener den tidligere DR-medarbejder Nynne Bjerre Christensen, der gennem flere år var vært på nyhedsprogrammet Deadline på DR2.

»Jeg var ved at få spat af den formulering. Kald dog det, det er - en nedskæring. En besparelse. Det er jo et pinlig sprogbrug. Det er som om, finansministeren tror, at vi er idioter,« siger hun til BT.

For Nynne Bjerre Christensen er det afgørende dog, hvor pengene, der skal spares på DR, flyder hen. Det er endnu uafklaret.

»Min holdning til selve planen afhænger af, om midlerne fortsat skal bruges på public service,« siger hun.