Kåre Schultz, der skal bringe israelske medicinalgigant Teva på ret kurs, indkasserer 100 millioner kr. i løn for to måneders arbejde

Da den kriseramte israelske medicinalkæmpe Teva Pharmaceuticals sidste år gik på jagt efter en ny administrerende direktør, meldte bestyrelsen ud til aktionærerne, at man ikke ville sky nogen midler for at finde en topchef i verdensklasse.

Og man må da også sige, at virksomheden har været villig til at smide en stor pose penge på bordet for at få fingrene i Kåre Schultz - også kendt som ‘Hard Kåre’ på grund af sin kompromisløse og til tider brutale ledelsesstil.

I den nyligt offentligt årsrapport fra selskabet fremgår det, at den danske erhvervsleder fik en samlet lønpakke på hele 17 millioner dollars sidste år, svarende til over 100 millioner kroner.

Lønchecken for 2017 er vel at mærke betaling for blot to måneders arbejde, da Kåre Schultz satte sig ved roret hos Teva den 1. november sidste år.

Dermed tager ‘Hard-Kåre’ sig også et betragteligt lønhop sammenlignet med hans årlige indtægt som øverste chef for det danske medicinalfirma Lundbeck. Her tjente han ifølge Økonomisk Ugebrev 37,8 millioner kroner i 2016, hvilket gjorde ham til den højest lønnede chef i Danmark på daværende tidspunkt.

Kæmpe opgave foran sig

Kåre Schultz kan dog blive sin høje løn værd, hvis han formår at vende den økonomiske udvikling hos Teva, der især producerer kopimedicin. Det forklarer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank og ekspert i medicinalbranchen.

»Det kan godt være, at det umiddelbart virker voldsomt at udbetale så stor en løn til en direktør, men hvis han er i stand til at få vendt butikken, arbejdet gælden ned og få indtjening og omsætning på ret køl, så kan det sagtens vise sig for ejerkredsen i Teva, at det har været retfærdigt at betale så høj en løn,« siger Søren Løntoft Hansen til BT.

Han understreger, at Kåre Schultz har spillet en afgørende rolle for den økonomiske fremgang hos både Novo Nordisk og siden Lundbeck.

»I løbet af de mange år hos Novo Nordisk var han medvirkende til at skabe en særdeles stærk vækst, og det økonomisk pressede Lundbeck fik han vendt til et lønsomt selskab,« siger Søren Løntoft Hansen.

Der ligger dog en kæmpe opgave foran Kåre Schultz, der skal forsøge at få den gældsplagede israelske virksomhed på ret kurs.

»Nogle af de udfordringer, som Lundbeck stod med, er lige nøjagtigt nogle af de udfordringer, som Kåre Schultz skal adressere i Teva - bare gange 1.000. Det er et meget komplekst selskab med rigtig mange fabrikker overalt i verden og rigtig mange opkøb, som har skabt gæld,« forklarer analytikeren.

Kort før årsskiftet meldte Teva ud, at i alt 14.000 ud af cirka 57.000 ansatte skal forlade virksomheden.