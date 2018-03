Inden for få dage er tre danskere blevet ramt af den frygtede sygdom mæslinger. Det har fået Statens Serum Institut (SSI) til at slå alarm. Samtidig går sundhedsministeren ind i sagen, da mæslinger har været i voldsom fremgang i store dele af Europa og ikke mindst vores nabolande de seneste år.

I en pressemeddelelse 23. marts gik SSI ud og beskrev, hvordan tre tilfælde af mæslinger i København vurderes til at være en del af et reelt udbrud.

De tre tilfælde var hos to spædbørn på henholdsvis fem og seks måneder, som begge har været forbi Børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital, og så hos en voksen mand, som skal være vaccineret med MFR, der bør forhindre netop den frygtede mæslingesygdom.

Samtidig med den stigende mængde af danske sygdomstilfælde har verdenssundhedsorganisationen WHO slået alarm, da mæslinger er på fremmarch i Europa. Alene i 2017 fik mere end 20.000 europæere konstateret den frygtede sygdom.

Og flere af vores nabolande har oplevet store udbrud af mæslinger.

Derfor har regeringen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i spidset besluttet, at MFR-vaccinen, som alle børn får tilbudt gratis, fra 1. april også bliver tilbudt gratis til alle voksne danskere.

Det er for at sikre, at den frygtede sygdom ikke slår rod i Danmark, hvor den officielt har været 'elimineret' i en årrække.

»Vi kan desværre se, at der er et mæslingeudbrud i gang. Og vi har haft flere tilfælde herhjemme alene bare i den tid, jeg har været sundhedsminister. Selvom mæslinger officielt er elimineret i Danmark, så kan vi se, at flere af vores nabolande har mange tilfælde af sygdommen. Samtidig rejser folk mere og mere. Og så er der risiko for, at man får sig en uhyggelig gæst med hjem fra rejsen. Derfor har regeringen besluttet, at vi stiller MFR-vaccinen til rådighed for alle fra 1. april,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til BT.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Foto: Søren Bidstrup Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Foto: Søren Bidstrup

Voldsom sygdom

De tre nylige tilfælde af mæslinger i København kan spores tilbage til udbrud i Irland, Storbritannien og Frankrig. Og derfor er det vigtigt at få sat ind, mener ministeren.

»Vi gør det, for at vi kan undgå sygdomsspredning herhjemme, som vi har set i vores nabolande. Mæslinger kan være en voldsom sygdom for svækkede ældre og for unge børn, som ikke er vaccinerede. Og så er der en stor generation, som er vokset op uden MFR-vaccinen. Og derfor har de sundhedsfaglige personer, jeg rådgiver mig med, anbefalet, at vi gør MFR-vaccinen gratis tilgængelig for alle,« siger Ellen Trane Nørby.

I Danmark er store dele af befolkningen beskyttet mod mæslinger. Men specielt helt unge børn - som endnu ikke er vaccinerede - og ældre, som måske aldrig har fået vaccinen, er i risikogruppen for at blive alvorligt syge, hvis de får mæslinger.

Samtidig, fortæller sundhedsministeren, har de seneste års negative fokus på eksempelvis HPV-vaccinen betydet, at man i stigende grad er bevidst om vigtigheden af oplysning om vaccine.

»Arbejdet i forbindelse med HPV-vaccinen har vist, at der er behov for oplysning om vacciner. Og det kan vi bruge, når vi nu oplyser om tilbuddet med MFR-vaccinen, så vi ikke får de store udbrud, som vi ser i andre europæiske lande,« siger Ellen Trane Nørby.

I sit nyhedsbrev fra uge 12 i år oplyser SSI, at mæslinger kan forebygges eller, hvis det er i udbrud, mildnes med en MFR-vaccine. Sygdommen spredes gennem luften ved host og nys. Mæslinger er meget smitsom og kan sprede sig fra rum til rum og over landegrænser. Det er derfor meget svært at hindre spredning af sygdommen blandt børn, der ikke er vaccineret.

Hvis man vil vaccineres med MFR fra 1. april, så kan man kontakte egen læge.