Stine Bosse stopper i TDCs bestyrelse.

Tidligere topchef i Tryg, Stine Bosser, stopper i TDCs bestyrelse efter syv år.

Stine Bosse har siddet i TDCs bestyrelse to gange. Først fra fra 2005 til 2007 og dernæst fra 2011 til i dag.

Det skriver Børsen.

Mandag eftermiddag holder TDC en speciel generalforsamling, hvor der vil komme flere detaljer.

Stine Bosses fratræden går hånd i hånd med, at TDC er blevet overtaget af flere forskellige virksomheder herunder ATP, PKA og PFA, samt den australske infrastrukturfond Macquarie.

De nye ejere har valgt at aflyse den tidligere bestyrelses planer om et opkøbe mediehuset MTG Nordics, der blandt andet ejer TV3.

»Jeg kender TDC godt, og det er et selskab, som jeg er meget vild med. Så jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er skuffet på TDC's vegne over den strategi, som er valgt. I bestyrelsen troede vi på noget andet, der handlede om indhold og noget mere nordisk. Men sådan blev det altså ikke,« siger Stine Bosse til Børsen.

TDC annoncerede i februar, at de ville opkøbe MTG Nordics for omkring 15 milliarder danske kroner. Men inden købet gik igennem og blev godkendt af aktionærer, kom de øvrige virksomheder, som nu har overtaget TDC, med et bud på TDC. Købstilbuddet blev lækket til pressen af ukendte kilder.

TDCs formand, Pierre Danon, har derfor kritiseret hele forløbet, der hændte tilbage i februar, og Stine Bosse formulerer episoden som 'ikke venlig'.



Stine Bosse mener ikke, den nye strategi er holdbar, men så hellere at have opkøbt MTG Nordics for også at kunne skabe flere, spændende it-arbejdspladser i Danmark og i Norden, da hun mener, mobiltelefoni og kommunikation er 'meget mere' end gammeldags infrastruktur 'med bits og bytes'.

Tidligere topchef i virksomheden Pernille Erenbjerg forlader også selskabet og havde ikke held med at overbevise investorerne om TDCs opkøb af MTG Nordics.