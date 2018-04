Det er en af de helt tydelige tegn på, at sommeren er på vej, når de første danske jordbær rammer butikkerne.

De søde bær dækket af et nydeligt lag sukker og fløde er nok en af danskernes yndlingsspise, så snart sommeren nærmer sig. Og fredag er sæsonen for danske jordbær for alvor skudt igang.

Men man skal være hurtig, hvis man vil sætte tænderne i årets allerførste danske jordbær, for det er kun ganske få butikker, der har dem på hylderne. Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Den første jordbærhøst er meget lille, så derfor er det kun kunder i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta og Irma - primært i Storkøbenhavn- der har mulighed for at købe de danske jordbær med hjem.

En bakke med 250 gram jordbær kan købes for 35 kroner. I dag vil der være omkring 250 bakker fordelt i 10 forskellige butikker.

Det er gartneriet Hunsballe Grønt ved Skælskør, der leverer de første jordbær, der er dyrket i et moderne væksthus. Og med de seneste dages flotte forårsvejr er jordbærene nu klar til salg.

I næste uges forventes der at komme en endnu større mængder jordbær, og om 14 dage vil produktionen være så stor, at der vil være jordbær i alle Coops 1.200 butikker.