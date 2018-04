SKAT, MÅ JEG...? Manden tjener pengene, og kvinden styrer hjemmefronten. Så enkle er far og mors arbejdsfordeling ikke længere. Cheferne på arbejdet og familien derhjemme kæmper om ens tid, og samtidig skal vi også huske at realisere os selv som individer. Derfor er der i de danske hjem nye aftaler, som skal forhandles på plads, hvis familien ikke skal bryde op. BT tager temperaturen på magtfordelingen i parforholdet, giver redskaber til forhandlingen og forsøger at svare på, hvorfor Sanne Fahnøes ven ringer hjem og spørger kæresten om lov, før han siger ja til en aftale.

Historisk set har det typisk været manden, der har taget beslutningen, når der skulle vælges nyt tv eller ny computer. Men det er ved at ændre sig, fortæller adm. direktør i Elgiganten, Peder Stedal.

»I takt med, at teknologien er blevet en større del af danskernes hverdag, dvs. at stort set alle har mobil, computer og gør brug af streaming-tjenester, så har kvinden fået mere at sige. Designet er f.eks. blevet en vigtig faktor og noget, som kvinden går op i,« siger han.

Peder Stedal mener, det er en “fælles beslutning”, når der skal købes nyt fjernsyn i hjemmet.

»Manden går måske lidt mere op i billed- og lydkvalitet, hvor kvinderne går mere op i, hvordan det ser ud hjemme i stuen. Det er en god kombination, fordi man så ofte vil ramme noget, man kan bruge,« siger han.

Kvinderne går også op i at købe mobiltelefon, der ifølge direktøren er en meget “personlig ting”

»Det er nærmest en accessory, som man selv vil vælge, uanset om man er kvinde eller mand,« siger Peder Stedal, der synes, det er dejligt, at kvinderne er begyndt at interessere sig mere for elektronik end tidligere.

»Det kommer jo også i takt med, at produkterne bliver mere brugervenlige,« siger han.

Når det kommer til hårde hvidevarer, som Elgiganten også forhandler, er det typisk en fælles beslutning.

»Kvinderne er en smule mere designorienterede end mændene. Hvis produktet f.eks. skal stå i bryggerset eller badeværelset, har det mindre betydning, end hvis det skal stå i køkkenet, hvor designet betyder mere,« siger Peder Stedal.

Ifølge ham er det begrænset, hvor mange forskellige vaskemaskine-modeller man kan man få, og derfor er det ikke et emne, der hersker den store uenighed om i parforholdet.

»Mændene går dog en smule mere op i det funktionelle, end kvinderne«, slår direktøren fast.