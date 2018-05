Rema1000 på Kløvervej i Kolding blev onsdag aften røvet af en enkelt gerningsmand.

Anmeldelsen indløb til Sydøstjyllands Politi klokken 18.04. Samtidig modtog politiet også et signalement af gerningsmanden.

Det betød, at patruljer hurtigt kunne eftersætte ham.

»Vi får hurtigt rapporter fra gode borgere, der guider vores patruljer i retningen af den vej, gerningsmanden løb. Klokken 18.19 anholder vi ham få hundrede meter fra Rema1000. Han nåede at have et kvarters frihed,« siger Morten Marnow, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Gerningsmanden er en mand på 28 år, og han er nu kørt til detentionen i Vejle og skal afhøres i løbet af aftenen. Indtil nu kender politiet ikke til mandens motiv.

»Vi har endnu ikke klarlagt, hvor meget røveren slap af sted med, men vi har fundet udbyttet, og en attrappistol som han brugte til røveriet. Nu skal vi have stykket hele sagen sammen og finde nogle ting, som han har kastet fra sig under sin flugt,« siger Morten Marnow.

I løbet af torsdag skal gerningsmanden stilles for en dommer.