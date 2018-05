Den vestjyske rigmand Carsten Kastrup er havnet i retten, fordi han på egen hånd har sikret sit sommerhus mod Vesterhavets bølger. En kystsikring, som myndighederne mener, er ulovlig.

For små ti år siden gjorde han en rigtig god handel. Troede han. Et nedslag på næsten to millioner for et sommerhus i første klitrækken i Gl. Skagen. Det var - for at sige det på godt jysk - ikke så ringe endda.

Køberen af huset med navnet 'Fellen' var fabrikant og stifter af vinduesvirksomheden Kastrup Vinduer, Carsten Kastrup. Sælgeren var den fallerede IT-milliardær Erik Damgaard, som endte med at få 4,5 mio. kroner for liebhaverhuset og en rasende Kurt Thorsen på nakken. Den bedrageridømte byggematador hævdede nemlig, at han havde haft forkøbsret til huset.

Den vestjyske erhvervsmand glædede sig, for selv om huset trængte til en del istandsættelse, så mente han selv, at nye døre og vinduer ville gøre underværker. Han regnede med at tage huset i brug den efterfølgende sommer, skrev dagbladet Børsen dengang.

Det var tilbage i 2009.

Fellen i sommeren 2014. Foto: Betina Garcia Fellen i sommeren 2014. Foto: Betina Garcia

Nu var der bare det ved husets unikke beliggenhed, at det ikke bare lå i første klitrække, men faktisk på selve stranden med det grådige Vesterhav lige uden for hoveddøren. Det bekymrede nu ikke Carsten Kastrup synderligt: Huset var nemlig med i en omfattende kystsikringsplan for området, og det skulle nok kunne holde havet fra døren.

Desværre for Kastrup valgte myndighederne siden at fjerne netop hans hus fra kystsikringsprojektet, og havet har siden stødt og roligt ædt sig ind på huset. I dag ligger det på en sandforhøjning med stor risiko for at styrte i havet under den næste vinterstorm.

Derfor har Carsten Kastrup selv brugt tid og penge på at sikre sit hus ved blandt andet at fylde fygesand, som er blæst op på den nærliggende vej fra stranden, rundt omkring huset.

Men det bryder myndighederne sig ikke og, og derfor er sommerhusejeren slæbt i retten, anklaget for ulovlig kystsikring. Naturstyrelsen vil havde ham til at fjerne alt sand og de sandsække, han har lagt ud omkring huset.

Sådan så Fellen ud i sommeren 2014. Siden er havet kommet endnu tættere på. Foto: Betina Garcia Sådan så Fellen ud i sommeren 2014. Siden er havet kommet endnu tættere på. Foto: Betina Garcia

Tirsdag var sagen for retten i byretten i Hjørring, hvor anklageren Ingrid Munch Hansen krævede ham idømt en bøde på 50.000 kroner og tvangsbøder på 5.000 kroner om måneden, indtil han har fjernet sandet omkring sit hus.

»Jeg skulle aldrig have købt det hus,« sagde Carsten Kastrup til Ekstra Bladet under dagens retsmøde og tilføjede, som forklaring på, at han gjorde det:

»Men det stod jo til at skulle sikres mod havet lige som de andre huse på vejen, og i det lys var det jo en god handel.«

Får han medhold i retten og lov til at sikre sit sommerhus, har han planer om at renovere det. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre at redde huset, mener han.

»Jeg kæmper for at få lov at renovere huset, og hvis jeg kan få lov at lave kystsikring, så kan det sagtens lade sig gøre at redde huset. Men jeg oplever, at jeg er op mod magtmisbrug fra en flok embedsmænd, som vil have mit hus væk,« sagde Carsten Kastrup i Dagbladet Holstebro-Struer i forbindelse med retssagen.

Der falder dom i sagen mandag i næste uge.