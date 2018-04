Hvis det ikke er troen på gud, men udsigten til fest, gaver og penge, der motiverer unge til at blive konfirmeret, burde præster så ikke nægte at konfirmere dem?

Det spørgsmål stiller Anne Sophia Hermansen, der er kultur- og livstilsredaktør og lederskribent på Berlingske, i et opslag på LinkedIn.

Opslaget er lavet i kølvandet på en diskussion, hun har haft med sin 13-årige søn om, hvorvidt han skal konfirmeres eller ej. Sønnen er ifølge Anne Sophia Hermansen ikke i tvivl om, at han vil konfirmeres, men beslutningen bunder ikke i troen på gud, men udsigten til gaver.

'Hans attitude irriterer mig lidt og får mig til at tænke: Hvis jeg var præst, ville jeg nægte at konfirmere ham. Og da min søn næppe er den eneste, der er mere motiveret af gaver end af tro, ville jeg smække døren i for næsen af ham og hans åndsfæller,' skriver hun i opslaget og tilføjer:

'Det gør kirken ikke i dag. Men hvorfor egentlig ikke? Hvorfor ikke insistere på, at den har for meget værdighed til at lade sig udnytte af små supermaterialister?'

Anne Sophia Hermansen stiller sig uforstående overfor, at præster vælger at konfirmere unge, der ikke tror på gud. Foto: Screenshot LinkedIn Anne Sophia Hermansen stiller sig uforstående overfor, at præster vælger at konfirmere unge, der ikke tror på gud. Foto: Screenshot LinkedIn

Har Anne Sophia Hermansen en pointe? Burde præster stålfast nægte at konfirmere unge mennesker, der ikke tror på gud?

Spørger man sognepræst i Lynge og Uggeløse sogn, Marie Høgh, er svaret utvivlsomt nej. Faktisk mener hun slet ikke, at præster skal blande sig i, om konfirmander tror eller ej.

»Troen er altid mellem det enkelte menneske og gud. Vi (præster, red.) skal ikke prøve konfirmanders tro. Det er netop det, Anne Sophia Hermansen ikke forstår. Det handler ikke om, at konfirmanden skal forsikre om sin tro, fordi der er jo ingen, der kan kigge ind i konfirmandens hjertelag og se, hvad der gemmer sig der,« siger hun.

Hvad nu hvis en konfirmand direkte går ud og siger, at de ikke tror, men alligevel ønsker at blive konfirmeret?

»Igen er det ikke noget, vi som præster skal dømme. Selvom nogen siger, de ikke tror, kan der jo godt gemme sig en lille vaklende tro et eller andet sted. Tro er ikke målbart. Man kan ikke tage temperaturen på folks tro.«

Synes du, det er okay at blive konfirmeret, selvom man ikke tror på gud?

Hen i vejret

Også Flemming Pless, der er sognepræst i Christians Kirken på Christianshavn, mener, det ville være helt hen i vejret at nægte nogen at blive konfirmeret.

Han understreger, at selvom nogle unge mennesker i konfirmationsalderen måske ikke umiddelbart kan få tro til at passe ind i deres tilværelse, betyder det ikke, at det vil være ligeledes i fremtiden.

»Man kan ikke veje og vurdere børn eller unge mennesker på, hvad de synes om dit og dat, når de er 13 eller 14 år gamle. Derfor skal vi ikke udelukke nogen. Det ville være det dummeste, man overhovedet kunne gøre,« siger han.

Men er det ikke problematisk, at mange børn er motiveret af penge, gaver og fest frem for troen på gud?

»Det synes jeg ikke. Vi har vel alle sammen lyst til at blive fejret. Vi har alle lyst til at få gaver. Skulle man så også holde op med at fejre juleaften, fordi det er et gaveræs?«