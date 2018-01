Søndag den 21. januar gennemføres den årlige prisregulering for den kollektive trafik på hele Sjælland, og det betyder prisstigninger på flere billettyper.

Det oplyser DOT (Din offentlige transport, red.), der består af både DSB, Metroselskabet og Movia, i en pressemeddelelse.

Ved sidste prisregulering i 2017 steg priserne slet ikke, men i år vil de i gennemsnit stige med 0,9 procent. Det kommer for eksempel til at betyde, at en prisen på et 1 zoneklip på mobilklippekort hæves fra 7,50 til 9 kroner.

Der er dog én gruppe af rejsende, som ikke vil blive ramt af prisstigning - pendlere der rejser længere ture.

Ved Takstreformen Takst Sjælland sidste år sløjfede DOT 'alle zoners-reglen', der betød, at man ved køb af et pendlerkort med ni zoner kunne køre frit i hele hovedstadsområdet. I stedet blev det indført, at pendlere skulle købe pendlerkort til en rejse mellem to faste destinationer. Dermed steg deres udgifter til offentlig transport markant.

I år har DOT derfor valgt at skåne denne gruppe rejsende.

»Trafikselskaberne friholder pendlerne til længere strækninger for prisstigning ved den kommende årlige takst-regulering. Det gør vi for ikke at ramme den gruppe af passagerer, der blev mest berørt af den store takstreform, Takst Sjælland, som vi indførte for et år siden,« siger forretningschef i Movia, Eskil Thuesen på vegne af DOT.

Rejsekort er den billigste rejseform

Den billigste måde at rejse med offentlig transport på Sjælland er stadig ved hjælp af rejsekortet. Passagerer, der benytter sig af denne løsning, slipper nemlig for prisstigninger. Det samme gælder for passagerer, der rejser på kontantbilletter.

»Vi har lagt en stigning på produkter, så vi fastholder principperne i Takst Sjælland, der sikrer at rejsekort altid er billigste rejseform, men mindre du rejser ca. 26 gange om måneden på samme strækning,« siger Eskil Thuesen.