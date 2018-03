Et barn med mæslinger har været på besøg i en børnehave i København. Nu advarer myndighederne om, at andre børn kan være smittet med den frygtede børnesygdom.

Hold øje med, om jeres børn har mæslinger.

Sådan lyder opfordringen fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter, at et barn, der har besøgt en københavnsk børnehave, har fået konstateret mæslinger.

Det skriver TV2 Lorry, som kan fortælle, at forældre og personalet i Børnehuset Legegod på Vesterbro i København opfordres til at holde øje med, om deres børn får symptomer på mæslinger.

Opfordringen kommer, fordi et barn, der har været på besøg i institutionen, har fået konstateret mæslinger.

Sygdommen spredes gennem luften ved host og nys. Mæslinger er meget smitsom og kan sprede sig fra rum til rum. Det er derfor meget svært at hindre spredning af sygdommen blandt børn, der ikke er vaccineret.

Vaccinationen mod mæslinger er en del af MFR-vaccinen, men nogle forældre vælger ikke at lade deres børn vaccinere. Det er de ikke-vaccinerede børn og yngre voksne, der er mest udsat for at få sygdommen.