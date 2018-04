Lykke Friis, der blandt andet er kendt som EU- og Tysklands-ekspert og forfatter, har valgt at sige sit job op på Københavns Universitet.

Fra 2006 til 2009 og igen siden 2013 har hun været universitetets prorektor med særligt ansvar for uddannelserne, men hun har valgt ikke at forlænge sin kontrakt, når den udløber til august.

Det skriver hun på Facebook.

'Det har altid været min filosofi, at man ikke skal gro fast, men turde at give slip. Så til sommer forlader jeg KU og kaster mig ud i noget nyt. Hvad det bliver, må tiden vise, men selvfølgelig vil formidling og forfatterskab om Europa og Tyskland fortsat fylde én del, sammen med bestyrelsesarbejde, Kræftens Bekæmpelse, Det Udenrigspolitiske Selskab og European Council on Foreign Affairs,' skriver hun og siger tak for de ni år på universitetet.

48-årige Lykke Friis var fra 2009 til 2011 klima- og energiminister for Venstre og fra 2010 desuden ligestillingsminister. Hun var desuden medlem af Folketinget fra 2011 til hun i 2013 vendte tilbage til sit job på Københavns Universitet. Lykke Friis har sideløbende skrevet flere bøger om Tyskland og international politik.